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Seksenler Suna kimdir? Gerçek adı nedir? Eda Akalın hakkında bilgiler

TRT1'in sevilen dizisi Seksenlere yeni katılan Suna karakterinin kim olduğunu izleyiciler arasında merak konusu oldu. Dizide Suna karakteri ile karşımıza çıkan Eda Akalın hakkındaki bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 22:40
Seksenler Suna kimdir? Gerçek adı nedir? Eda Akalın hakkında bilgiler
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TRT1 ekranlarının uzun soluklu ve çok sevilen Seksenler dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Fehmi’nin yeğeni Suna karakteri diziye katıldı.

Suna, İstanbul üniversite okuyan ve kız yurdunda kalan özgürlüğüne oldukça düşkün birisidir. Arada dayısı Fehmi’yi ziyaret eden Suna’ya kahveci Mesutun çırağı Cemal aşık olmuştur.

Eda Akalın kimdir?

1994 senesinde İstanbul’da doğan oyuncu Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Eda Akalın, üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamladı. Şuanda Seksenler dizinde rol alan Akalın, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi, Masallardan Geriye Kalan ve Ara Beni filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 12.01.2021 22:40
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TRT1SeksenlerSunaEda Akalın
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