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Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın yaşı, boyu, sevgilisi

Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın yaşı, boyu, sevgilisi haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Mayıs 23 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:00
Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın yaşı, boyu, sevgilisi
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TRT1 ekranlarının uzun soluklu ve çok sevilen Seksenler dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Fehmi’nin yeğeni Suna karakteri diziye katıldı.

Suna, İstanbul üniversite okuyan ve kız yurdunda kalan özgürlüğüne oldukça düşkün birisidir. Arada dayısı Fehmi’yi ziyaret eden Suna’ya kahveci Mesutun çırağı Cemal aşık olmuştur.

Eda Akalın kimdir?

1994 senesinde İstanbul’da doğan oyuncu Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Eda Akalın, üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamladı. Şuanda Seksenler dizinde rol alan Akalın, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi, Masallardan Geriye Kalan ve Ara Beni filmlerinde rol almıştır.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:00
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Anahtar Kelimeler:
Eda AkalınSunaSeksenlerTRT1
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