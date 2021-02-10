İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Son Dakika
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt...
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Son Dakika
Hande Erçel'in bir gülüşü servete...

Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Gün geçmiyor ki Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 10.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 18:00
Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

TRT1 ekranlarının uzun soluklu ve çok sevilen Seksenler dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Fehmi’nin yeğeni Suna karakteri diziye katıldı.

Suna, İstanbul üniversite okuyan ve kız yurdunda kalan özgürlüğüne oldukça düşkün birisidir. Arada dayısı Fehmi’yi ziyaret eden Suna’ya kahveci Mesutun çırağı Cemal aşık olmuştur.

Eda Akalın kimdir?

1994 senesinde İstanbul’da doğan oyuncu Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Eda Akalın, üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamladı. Şuanda Seksenler dizinde rol alan Akalın, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi, Masallardan Geriye Kalan ve Ara Beni filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 10.02.2021 18:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eda AkalınSunaSeksenlerTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz dizisinde ortalık karıştı
Sadakatsiz dizisinde ortalık karıştı
Survivor eleneni Baran’dan sert sözler: “İnsanların gerçek yüzünü görmeyi öğrendim”
Survivor eleneni Baran’dan sert sözler: “İnsanların gerçek yüzünü görmeyi öğrendim”
Survivor Sergen'e vatoz saldırdı!
Survivor Sergen'e vatoz saldırdı!
Survivor'da en düşük SMS'i alarak adaya veda eden isim kim oldu?
Survivor'da en düşük SMS'i alarak adaya veda eden isim kim oldu?
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Emanet dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Exxen'de yayınlanacak yeni dizi, film ve programlar
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
PTT kargo gönderi takip ifadelerinin anlamları nelerdir? 2021
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2021 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Babam filmi nerede çekildi? Babam Filminin konusu ve oyuncuları
Seyahat izin belgesi nasıl alınır, alma şartı nedir? İzinsiz uçak ve otobüs seyahat'i yasaklandı!
Yılbaşını kutlamak günah mı, neden günah?
E-devlet şifresi nasıl alınır? İlk kez e-devlet şifresi alımı ve şifre değişikliği işlemleri
Exxen Konuşanlar ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Hasan Can Kaya programı ne zaman başlıyor?
Ayak bileği burkulması için ne yapılmalı? Ayak bileği burkulduğunda ne yapılmalı?
Çoçuk parası nasıl başvurulur? 2021 Çoçuk parası nasıl hesaplanır?
Bim Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Şok Market'de satılacak Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı?
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.