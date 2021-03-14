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Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın biyografisi

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın biyografisi haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın biyografisi haberinin tüm yeni gelişmeleri 14 Mart 2021 Pazar günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

14 Mart 2021 Pazar 19:17
Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın biyografisi
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TRT1 ekranlarının uzun soluklu ve çok sevilen Seksenler dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Fehmi’nin yeğeni Suna karakteri diziye katıldı.

Suna, İstanbul üniversite okuyan ve kız yurdunda kalan özgürlüğüne oldukça düşkün birisidir. Arada dayısı Fehmi’yi ziyaret eden Suna’ya kahveci Mesutun çırağı Cemal aşık olmuştur.

Eda Akalın kimdir?

1994 senesinde İstanbul’da doğan oyuncu Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Eda Akalın, üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamladı. Şuanda Seksenler dizinde rol alan Akalın, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi, Masallardan Geriye Kalan ve Ara Beni filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:17
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Eda AkalınSunaSeksenlerTRT1
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