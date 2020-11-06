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Seksenler Rukiye kaç yaşında, nerelidir, kimdir? Rukiye hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin sevilen karakterlerinden birisi de Muhtar Fehmi'nin eşi Rukiye'dir. Rukiye karakterine dizide Özlem Türkad can vermektedir. Müjdat Gezen'de oyunculuk eğitimi alan Türkad, İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

06 Kasım 2020 Cuma 17:20
Seksenler Rukiye kaç yaşında, nerelidir, kimdir? Rukiye hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Rukiye rolünü canlandıran Özlem Türkad’ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Muhtar Fehmi’nin eşi rolünü canlandıran Rukiye’ye Özlem Türkad can vermektedir. Dizide Rukiye, bütün mahallenin ihtiyaçlarına koşan, dertlerini paylaştığı, komşularla ilişkileri sıkı olan bir karakterdir. Muhtar Fehmi ile iki çocukları olan ikili mahallenin en sevilen isimleridir. Rukiye, mahallenin işlerine koşmasının yanı sıra çocuklarıyla da çok ilgili bir annedir.


Özlem Türkad Kimdir?

1971 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özlem Türkad, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Tiyatroculuk yapan Türkad, Ömer Aldemir’le evlidir. Seksenler dizisindeki Rukiye karakteri ile hafızalara kazınmıştır.



Son Güncelleme: 06.11.2020 17:20
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Anahtar Kelimeler:
SeksenlerRukiye
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