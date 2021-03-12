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Seksenler Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Seksenler yeni Fehmi baba kim olacak?

Sevilen oyuncu Rasim Öztekin 8 Mart 2021’de hayata gözlerini yumdu. Seksenler dizisinde hayat verdiği Fehmi karakteriyle gönülleri fetheden oyuncunun vefatının ardından izleyici onun yerine hangi ismin geleceğini merak ediyor. Peki, Seksenler Rasim Öztekin’in yerine kim gelecek? Seksenler yeni Fehmi Baba kim olacak?

12 Mart 2021 Cuma 20:31
Seksenler Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Seksenler yeni Fehmi baba kim olacak?
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Rasim Öztekin’in vefatının ardından Seksenler dizisinde yeni bir Fehmi Baba karakteri olacak mı konusunda şu an için Mint Yapım’ın Genel Müdürü Birol Güven herhangi bir açıklama yapmadı. Fakat dizinin devam edeceği ve Fehmi Baba karakteri için yeni bir oyuncunun transfer edileceği duyumları var. Bu konuda da altenatif olarak düşünülen birkaç isim bulunuyor.

Ercan Kesal

Ercan Kesal, Rasim Öztekin’e oldukça benzeyen bir isim. Kesal, Çukur isimli dizide babacan bir karaktere sahip olan İdris Koçovalı karakterini canlandırmıştı. Fakat, Seksenler isimli dizide Ercan Kesal Fehmi Baba karakterini canlandırır mı canlandırmaz mı şuan için bilinmiyor. Aynı zamanda Kesal, genel olarak komedi dizileri yerine aksiyon ve racon dolu diziler de yer alıyor.

Rasim Öztekin neden vefat etti?

Rasim Öztekin, öğlen saatlerinde arkadaşları ile mesajlaşmasının ardından aniden fenalaştı. Kalbi duran oyuncu, yapılan ilk müdahaleden sonra yeniden hayata döndü. Tedavi süresince oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklansa da maalesef 8 Mart akşamında hayata veda etti.



Son Güncelleme: 12.03.2021 20:31
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