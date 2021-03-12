Seksenler Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Seksenler yeni Fehmi baba kim olacak?

Rasim Öztekin’in vefatının ardından Seksenler dizisinde yeni bir Fehmi Baba karakteri olacak mı konusunda şu an için Mint Yapım’ın Genel Müdürü Birol Güven herhangi bir açıklama yapmadı. Fakat dizinin devam edeceği ve Fehmi Baba karakteri için yeni bir oyuncunun transfer edileceği duyumları var. Bu konuda da altenatif olarak düşünülen birkaç isim bulunuyor.
Ercan Kesal
Rasim Öztekin neden vefat etti?
Rasim Öztekin, öğlen saatlerinde arkadaşları ile mesajlaşmasının ardından aniden fenalaştı. Kalbi duran oyuncu, yapılan ilk müdahaleden sonra yeniden hayata döndü. Tedavi süresince oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklansa da maalesef 8 Mart akşamında hayata veda etti.
Son Güncelleme: 12.03.2021 20:31