İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Seksenler Rasim Öztekin diziye ne zaman dönecek? Fehmi'nin dönüş tarihi belli oldu!

TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün 17.00'da yayınlanan Seksenler dizisinin en önemli oyuncularından olan Rasim Öztekin'in diziye yeniden dönmesi için gün sayılıyor. Deneyimli oyuncu Covid-19 sürecinde kronik rahatsızlığı olduğu için setlere ara vermişti...

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:55
Seksenler Rasim Öztekin diziye ne zaman dönecek? Fehmi'nin dönüş tarihi belli oldu!
Takip Et:


TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle izlenen Seksenler dizisinin baş rol oyuncularından olan Rasim Öztekin’in ne zaman diziye yeniden döneceği merak ediliyor.

Son olarak diziye Covid-19 virüsü salgını sürecinde kronik rahatsızlığı olduğu nedeniyle geçici süreliğine veda eden deneyimli oyuncunun yeniden diziye döneceği bölümler bekleniyor. Hafta içi her gün saat 17.00’da yayınlanan Seksenler dizisinin en önemli oyuncularından biri olan Rasim Öztekin en son 359. Bölümde görülmüştü. 24 Ekim gününde 370. Bölümü ile ekranlara gelen dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden kamera karşısına geçmesi beklenen Öztekin böylece 15 bölümlük ara sonrasında diziye dönüş yapacak.



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1SeksenlerRasim Öztekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek

Popüler Haberler

Seksenler Rasim Öztekin diziye ne zaman dönecek? Fehmi'nin dönüş tarihi belli oldu!
28 Ekim bankalar noterler yarım gün açık olacak mı?
Bursluluk sınavı kaç puan ve kaç netle kazanılır? 2020 Bursluluk 5,6,7,8,9,10,11.sınıf taban puanları
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Şeref Sözü dizisi Faruk Malik kimdir? Aras Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde geçen Şelemzar şehri nerdedir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Osman Sonant kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çocukluk Hanife karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu doğum tarihi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım karakterini kim canlandırıyor? Emre Erçil kimdir?
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Turkcell BIP Mini Cooper çekilişi katılım şartları ve çekiliş tarihi
Buzağı 1. Dönem destekleme ödemeleri miktarı
2019 LÖSEV kurbanlık bağış fiyatları belli oldu
Disleksi belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Öğrenme güçlüğü ile başa çıkma yöntemleri
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman kimdir? Gerçek adı nedir? Uğur Güner nereli, yaşı kaç?
Kırmızı Oda dizisi Sema’yı kim canlandırıyor? Nur Erkul'un biyografisi
SGK SSK ve BAĞKUR emekli intibak zam yasası çıkarsa ne kadar zam yapılacak? 26 Ekim 2020 Pazartesi emekli intibak haberleri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri kimdir? Taner Turan hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar karakterini kim canlandırıyor? Ali Gözüşirin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Masumlar Apartmanı Esra karakterini kim canlandırıyor? Esra Ruşan kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.