Seksenler Rasim Öztekin diziye ne zaman dönecek? Fehmi'nin dönüş tarihi belli oldu!

ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle izlenendizisinin baş rol oyuncularından olan’in ne zaman diziye yeniden döneceği merak ediliyor.

Son olarak diziye Covid-19 virüsü salgını sürecinde kronik rahatsızlığı olduğu nedeniyle geçici süreliğine veda eden deneyimli oyuncunun yeniden diziye döneceği bölümler bekleniyor. Hafta içi her gün saat 17.00’da yayınlanan Seksenler dizisinin en önemli oyuncularından biri olan Rasim Öztekin en son 359. Bölümde görülmüştü. 24 Ekim gününde 370. Bölümü ile ekranlara gelen dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden kamera karşısına geçmesi beklenen Öztekin böylece 15 bölümlük ara sonrasında diziye dönüş yapacak.