İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün...
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Seksenler Nurten ayrıldı mı? Tolunay Donat devam edecek mi?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Seksenler'in oyuncuları hakkında yeni bir ayrılık iddiası daha ortaya kondu. Dizideki Nurten ve Fehmi karakterlerini canlandıran oyuncuların diziden ayrılacakları öne sürüldü...

22 Ekim 2020 Perşembe 22:57
Seksenler Nurten ayrıldı mı? Tolunay Donat devam edecek mi?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sen çok sevilen dizileri arasında yer alan Seksenler ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dizinin önemli karakterlerinden biri olan Nurten’in diziden ayrıldığında yönelik iddialar ortaya kondu.

Seksenler Dizisi Nurten Ayrıldı mı?


Seksenler dizisiyle ilgili yeni ayrılık iddiaları ortaya atılıyor. Son olarak ana karakterlerden olan Fehmi’nin komşusu Nurten karakterini canlandıran oyuncu Tolunay Donat’ın diziden çıktığı ifade edildi. Buna karşılık dizi yönetiminden şimdiye kadar böyle bir ayrılıkla ilgili açıklama yapılmadı. Dizi hafta içi her gün yeni bölümleri ile yayın hayatını sürdürüyor.

Seksenler Fehmi Ayrıldı mı?

TRT 1 ekranlarının düzenli olarak hafta içi her gün yayınlanan dizisi Seksenler’in önemli karakterlerinden olan Fehmi’nin diziden çıktığına yönelik iddialar da ortaya konmuştu. Ancak deneyimli oyuncu Rasim Öztekin tarafından yapılan açıklama ile bu iddialar boşa çıkmış oldu. Öztekin Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımında “icat çıkartmayın! Seksenler’deyim” ifadelerine yer  verdi. Bu paylaşım takipçilerini hem güldürdü hem de yüreklerine su serpti. Bu açıklamaya bakılarak Fehmi karakterinin Seksenler dizisinde en az 1 sezon daha yer alacağı söylenebilir.



Son Güncelleme: 22.10.2020 22:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1SeksenlerNurtenFehmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Seksenler Nurten ayrıldı mı? Tolunay Donat devam edecek mi?
Yasak Elma Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Şafak Pekdemir hakkında bilgiler
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor dizi çekim yerleri ve mekanları
You yeni sezon ne zaman başlayacak? You 3. sezona üç yeni oyuncu
Kırmızı Oda Doktor Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Meriç Aral hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisi konusu nedir? Kırmızı Oda hangi kitaptan uyarlamadır, yazarı kimdir?
Kırmızı Oda Doktor Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Sevinç hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Doktor Piraye kimdir? Gerçek adı nedir? Tülin Özen hakkında bilgiler
Love and Anarcy oyuncuları ve konusu
Benzinli ve dizel araçların avantaj ve dezavantajları
Sokağa çıkma yasağı nedir? Sokağa çıkma yasağı için karar kim tarafından verilir? Sokağa çıkma yasağı neleri kısıtlar, nasıl uygulanır?
Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş yeni maddeler halinde 7 korona önlem paketi içeriği
Kim ne kadar MTV ödeyecek? Araçların yaşlarına ve motor hacmine göre ueni MTV oranları belli oldu!
HarmonyOS işletim sistemi ne zaman çıkacak? Hangi telefonlar HarmonyOS güncellemesi alacak?
Netflix Aşk 101 oyuncuları, karakterleri ve dizinin konusu
Günlük burç yorumları: 23 Ekim 2020 Cuma günlük Terazi, Akrep, Yay ve diğer burç yorumları
Bir Zamanlar Çukurova Nihan kimgir? Nazan Kesal Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Açık liseden mezun olmak için kaç kredi gerekir? Açık lise mezuniyet kredisi kaçtır?
PTT personel alımı şartları nelerdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan nerelidir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.