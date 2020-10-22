Seksenler Nurten ayrıldı mı? Tolunay Donat devam edecek mi?

TRT 1 ekranlarının sen çok sevilen dizileri arasında yer alan Seksenler ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dizinin önemli karakterlerinden biri olan Nurten’in diziden ayrıldığında yönelik iddialar ortaya kondu.

Seksenler Dizisi Nurten Ayrıldı mı?

Seksenler Fehmi Ayrıldı mı?

Seksenler dizisiyle ilgili yeni ayrılık iddiaları ortaya atılıyor. Son olarak ana karakterlerden olan’nin komşusu Nurten karakterini canlandıran oyuncu Tolunay Donat’ın diziden çıktığı ifade edildi. Buna karşılık dizi yönetiminden şimdiye kadar böyle bir ayrılıkla ilgili açıklama yapılmadı. Dizi hafta içi her gün yeni bölümleri ile yayın hayatını sürdürüyor.

TRT 1 ekranlarının düzenli olarak hafta içi her gün yayınlanan dizisi Seksenler’in önemli karakterlerinden olan Fehmi’nin diziden çıktığına yönelik iddialar da ortaya konmuştu. Ancak deneyimli oyuncu Rasim Öztekin tarafından yapılan açıklama ile bu iddialar boşa çıkmış oldu. Öztekin Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımında “icat çıkartmayın! Seksenler’deyim” ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım takipçilerini hem güldürdü hem de yüreklerine su serpti. Bu açıklamaya bakılarak Fehmi karakterinin Seksenler dizisinde en az 1 sezon daha yer alacağı söylenebilir.