Seksenler Nurten ayrıldı mı? Tolunay Donat devam edecek mi?

TRT 1 ekranlarının sen çok sevilen dizileri arasında yer alan Seksenler ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dizinin önemli karakterlerinden biri olan Nurten’in diziden ayrıldığında yönelik iddialar ortaya kondu.
Seksenler Dizisi Nurten Ayrıldı mı?
Seksenler Fehmi Ayrıldı mı?
TRT 1 ekranlarının düzenli olarak hafta içi her gün yayınlanan dizisi Seksenler’in önemli karakterlerinden olan Fehmi’nin diziden çıktığına yönelik iddialar da ortaya konmuştu. Ancak deneyimli oyuncu Rasim Öztekin tarafından yapılan açıklama ile bu iddialar boşa çıkmış oldu. Öztekin Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımında “icat çıkartmayın! Seksenler’deyim” ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım takipçilerini hem güldürdü hem de yüreklerine su serpti. Bu açıklamaya bakılarak Fehmi karakterinin Seksenler dizisinde en az 1 sezon daha yer alacağı söylenebilir.