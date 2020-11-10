Seksenler Niyazi kimdir? Gerçek adı nedir? Haluk Özenç hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen Seksenler dizisinde Niyazi karakterine hayat veren oyuncu merak edilmeye devam ediyor. Pek çok Seksenler hayranı Niyazi karakterini araştırdığı gibi aynı zamanda karaktere hayat veren Haluk Özenç’i de araştırmaktadır.

Haluk Özenç kimdir?

1971 yılında Ankara’da doğan Özenç Star TV ekranlarında komedi dizisi olan Ana’da hayat verdiği Akif karakteri ile tanımıştır.

Henüz 2 yaşındayken İstanbul’a gelen Özenç ilk ve lise eğitimlerini İstanbul’da yaptı. Orta okuldan mezun olana kadar İngilizce öğrenen ve 7 farklı tiyatro oyununda görev alan Özenç, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliğini kazandı. Tiyatroya olan aşkı nedeni ile mezun olduktan sonra mesleğini yapmadı ve oyunculuk eğitimleri aldı.

1989 yılında Yarı Şaka Yarı Ciddi programında görev alan Haluk Özenç, uzun bir süre TRT’nin projelerinde görev aldı. Daha sonrasında Star TV’de yayınlanan Ana dizisinde Akif karakteri ile ün kazandı.

1991 yılından sonra tiyatroya dönen Özenç tiyatro oyuncusu ve tiyatro yazarlığı yapmıştır.

1999 yılında yönetmen arkadaşı Bora Tekay ile Fasulye adında bir filmi çeken Özenç filmi vizyona soktu. İlk senaristlik deneyimi olan Fasulye filmi sonrasında Haluk Özenç pek çok dizi ve filmin senaryosunu yazmıştır.

Tatlı Hayat, Belalı Baldız, Çat Kapı, Yalancı Yarim, Aslı ile Kerem, Sayın Bakanım, Acemi Cadı, Sen Harikasın, Sıkı Dostlar, İstanbul'un Altınları gibi dönemin sevilen dizilerinde ve filmlerinde görev almıştır.

20017 Yılında Seksenler ve Çocuklar Duymasın dizilerinde görev almıştır. 2020 yılında tekrar Seksenler dizisi oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.

Haluk Özenç görev aldığı yapımlar