Seksenler neden yok, neden yayınlanmıyor? Seksenler dizisi bitti mi, yeni bölümler ne zaman?

’de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilendizisi, TRT 1’in yayın akışından kaldırıldı. Başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga gibi isimlerin yer aldığı dizi, TRT 1’in yeni yayın akışında bulunmuyor. Dizinin başrolünde oynayan Rasim Öztekin’in geçtiğimiz günlerde hayata veda etmesi, dizinin bittiği yönünde iddiaları gündeme getirdi.

Ancak bu iddiaların doğru olmadığı Sina Koloğlu tarafından açıklandı. Koloğlu, dizinin devam edeceğini söylerken, Rasim Öztekin’in vefatı sebebiyle dizi ekibinin zor bir dönemden geçtiğini duyurdu. Bu sebeple diziye ara verildiğini söyleyen Koloğlu, yakında Seksenler dizisinin yeni bölümlerinin TRT 1 ekranlarındaki yerini alacağını belirtti.