İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Seksenler neden yok, neden yayınlanmıyor? Seksenler dizisi bitti mi, yeni bölümler ne zaman?

TRT 1’de izleyici karşısına çıkan Seksenler dizisi, TRT 1’in yayın akışından kaldırıldı. Durum böyle olunca da dizinin takipçileri, dizinin sona erip ermediğini internet üzerinden araştırmaya başladı. Seksenler neden yok, neden yayınlanmıyor? Seksenler dizisi bitti mi, yeni bölümler yayınlanacak mı? İşte tüm bu soruların cevabı...

13 Nisan 2021 Salı 15:38
Seksenler neden yok, neden yayınlanmıyor? Seksenler dizisi bitti mi, yeni bölümler ne zaman?
Takip Et:

TRT 1’de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Seksenler dizisi, TRT 1’in yayın akışından kaldırıldı. Başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga gibi isimlerin yer aldığı dizi, TRT 1’in yeni yayın akışında bulunmuyor. Dizinin başrolünde oynayan Rasim Öztekin’in geçtiğimiz günlerde hayata veda etmesi, dizinin bittiği yönünde iddiaları gündeme getirdi.

Ancak bu iddiaların doğru olmadığı Sina Koloğlu tarafından açıklandı. Koloğlu, dizinin devam edeceğini söylerken, Rasim Öztekin’in vefatı sebebiyle dizi ekibinin zor bir dönemden geçtiğini duyurdu. Bu sebeple diziye ara verildiğini söyleyen Koloğlu, yakında Seksenler dizisinin yeni bölümlerinin TRT 1 ekranlarındaki yerini alacağını belirtti.




Son Güncelleme: 13.04.2021 15:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Seksenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 158. bölüm fragmanı 14 Nisan Çarşamba
Emanet 158. bölüm fragmanı 14 Nisan Çarşamba
Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri hangi kanalda, saat kaçta? Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri Canlı izle
Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri hangi kanalda, saat kaçta? Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri Canlı izle
Emanet 156. bölüm full izle - Emanet 157. bölüm fragmanı
Emanet 156. bölüm full izle - Emanet 157. bölüm fragmanı
2021 Nihat Hatipoğlu sahur iftar programı hangi kanalda, saat kaçta?
2021 Nihat Hatipoğlu sahur iftar programı hangi kanalda, saat kaçta?
Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar Çukur'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar Çukur'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?
Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?

Popüler Haberler

Seksenler neden yok, neden yayınlanmıyor? Seksenler dizisi bitti mi, yeni bölümler ne zaman?
Emanet 158. bölüm fragmanı 14 Nisan Çarşamba
Tesla (TSLA) token nedir? Tesla (TSLA) token hangi borsalarda listeleniyor?
Mide kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Şahmeran Duası nedir, nasıl okunur? Şahmeran duası yararları ve faziletleri
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı?
Oyun oynayarak para kazandıran oyunlar 2021 Oyna para kazan oyunları
Kunut duası nasıl okunur? Kunut duasının Türkçe Arapça okunuşu
Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Evde bakım maaşı Nisan 2021 ödenmeye başladı mı? 13 Nisan 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 Salı Güncel altın fiyatları 13 Nisan 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Noter güvenli ödeme sistemi ücretli midir? Noter güvenli ödeme sistemi hangi bankalarda var?
Kimler oruç tutmayabilir? Ramazan orucu kimlere farzdır?
Emanet 156. bölüm full izle - Emanet 157. bölüm fragmanı
Kod-29 ile işten çıkarma nedir? Kod 29 ne demektir?
Öpüşünce oruç bozulur mu? Oruçluyken eşler birbirini öperse, öpüşürse orucu bozar mı?
Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Zam oranı bugün netleşecek!
13 Nisan 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.