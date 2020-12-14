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Seksenler Nazlı dizide neden yok? Nazlı Seksenler dizisinden ayrıldı mı? Yasemin Çonka neden yok, neden ayrıldı?

Aileden ayrılan isim dizi dağıtacak mı? Seksenler dizisinin başrol oyuncularından Yasemin Çonka diziye veda ediyor!

14 Aralık 2020 Pazartesi 16:44
Seksenler Nazlı dizide neden yok? Nazlı Seksenler dizisinden ayrıldı mı? Yasemin Çonka neden yok, neden ayrıldı?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizi setinden gelen haber hayranlarını üzdü. Hangi başrol diziden ayrılıyor? Bu ayrılık diziyi etkiler mi? 2. Kez yeniden başlayan hikaye bu sefer 2 sezonla bitecek mi?

BU AYRILIK HABERİ KİMDEN GELDİ? İŞTE YETENEKLİ OYUNCUNUN HAYRANLARIYLA PAYLAŞTIĞI AÇIKLAMA!

 “Sevgili “Seksenler”izleyicileri, severek canlandırdığım “Nazlı” karakteri ile olan yolculuğumu sonlandırma kararı aldığımı bilmenizi isterim. Sevginiz ile büyüttüğünüz “Nazlı”karakteri, sayenizde en kıymetli performanslarımdan biri oldu. “Seksenler” dizisi yoluna başarı ile devam edecektir.Sizlere de iyi seyirler dilerim. Yepyeni projelerde, hayat vereceğim karakterlerle buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.”

NAZLI DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

TRT1 ekranlarında seyirci ile buluşan yapımında Birol Güven’ i gördüğümüz sevilen dizinin başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Özlem Tokaslan, Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı Seksenler dizisinde en sevilen başrollerden biri Nazlı’ ydı.

Sevilen dizi 12 Ocak 2012 tarihinde TRT1 ekranlarında yayınlamaya başladı. 228 bölüm yani 6 sezon sonra final yapan dizi, 2019 yılında tekrar ekranlara geri döndü. Sıcak hikâyesi ve sevilen karakterleriyle seyirci tarafından benimsenen dizi için üzücü bir haber geldi. Her gün yayınlanan dizi seyirci için aileden biri olmuşken; ayrılık haberi bu aileyi dağıtacak mı?

Seksenler dizisi sezona devam ederken Yasemin Çonka’ nın ayrılık haberi geldi. Diziden neden ayrıldığı bilinmese de Birol Güven ile anlaşmalı olduğu, aralarının bozuk olmadığı biliniyor. Nazlı karakteri; Evin ortancı kızıydı. Ahmet ile Çağatay’ ın kardeşi evin tek kızı. Ergun Plak ile evlendi. Ergunla evlilikleri yürümeyince boşandı. Hilmi beyin müdür yardımcısı olarak çalışırken işsiz kaldı. Çünkü Hilmi Bey battı. Niyazi ile evlendi ve eşi sebebiyle İzmir’ e taşındı.

Bu ayrılık sevenlerini üzdü ama umarım başarılı oyuncuyu yeni projeleriyle sevindirir.

YASEMİN ÇONKA HAKKINDA!

1993 yılında,Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümü' nden mezun olan Çonka bir çok dizi ve filmde rol aldı. Radyo Sport'ta spikerlik yaptıktan sonra Radyo Fener'in müdürlük yaptı. Evlilik sebebiyle Amerika'ya taşındı. iki buçuk yılın ardından ülkesine geri döndü.

1996-1998 yıları arasında Amerika’da geçirdiği zamanı Califonia'da Monterey Peninsula College, Monterey-Califonia, English Language'de okuyarak değerlendirdi.

1998 - 2001 yıllarında unutulmayan dizilerden birinde, "İkinci Bahar" dizisinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldı.

İşleri: Bizim Ev, İkinci Bahar, Yeditepe İstanbul, Hayalköy, Aşk Meydan Savaşı, Bir İstanbul Masalı, Bıyık, Hırsız Polis, Rüya Gibi, OKS Anneleri, Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Devrim Arabaları, 5 Yaş Sendorumu, Gönülçelen, Seksenler, Araf, Benim Dünyam, Yapışık Kardeşler, Tecahül Arif, Tereddüt, Yaşamak Güzel Şey, Cici Babam



Son Güncelleme: 14.12.2020 16:44
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Anahtar Kelimeler:
TRT1SeksenlerdiziBirolgüvenYaseminçonka
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