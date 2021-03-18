Seksenler Gamze kimdir? Gerçek adı nedir? Ecmel İs hakkında bilgiler

Seksenler Gamze kimdir?

TRT1’in sevilen dizisi Seksenler’e Gamze karakteri dahil oldu. Kariyerine tiyatro üzerinden devam eden güzel oyuncu, Seksenler kadrosuna dahil oldu. En son Arka Sokaklar dizisinde Ceren karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Ecmel İs’tir.

Ecmel İs kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda eğitim görmüştür. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışan oyuncu, 33 yaşındadır.

Yer aldığı tiyatrolar

-Ben Varım

-Emlakçıyı Beklerken

-Anneme Artık Dur Lazım

Yer aldığı diziler

-Arka Sokaklar

-Seksenler