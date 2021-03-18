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Seksenler Gamze kimdir? Gerçek adı nedir? Ecmel İs hakkında bilgiler

TRT1'in sevilen dizisi Seksenler'e yeni bir isim dahil oldu. Ecmel İs, sevilen dizi de Gamze karakterine hayat verecek. Büyük bir ilgi ile seyirciler tarafından takip edilen dizi, senaryosu ile beğeni kazanmaya devam ediyor. Tüm detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 18:02
Seksenler Gamze kimdir? Gerçek adı nedir? Ecmel İs hakkında bilgiler
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Seksenler Gamze kimdir?

TRT1’in sevilen dizisi Seksenler’e Gamze karakteri dahil oldu. Kariyerine tiyatro üzerinden devam eden güzel oyuncu, Seksenler kadrosuna dahil oldu. En son Arka Sokaklar dizisinde Ceren karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Ecmel İs’tir.

Ecmel İs kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda eğitim görmüştür. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışan oyuncu, 33 yaşındadır.

Yer aldığı tiyatrolar

-Ben Varım

-Emlakçıyı Beklerken

-Anneme Artık Dur Lazım

Yer aldığı diziler

-Arka Sokaklar

-Seksenler



Son Güncelleme: 18.03.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
SeksenlerGamzeOyuncu
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