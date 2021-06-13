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Seksenler Gamze kimdir? Ecmel İs hakkında bilgiler

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Seksenler Gamze kimdir? Ecmel İs hakkında bilgiler haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 13 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Seksenler Gamze kimdir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 13 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

13 Haziran 2021 Pazar 15:30
Seksenler Gamze kimdir? Ecmel İs hakkında bilgiler
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TRT1 ekranlarının gözde dizisi Seksenler gün geçtikçe popülerliğini sürdürürken dizi de oyuncu değişikliği devam ediyor. Daha önce Arka Sokaklar dizisinde yer alan oyuncu şimdi ise Seksenler dizisinin güçlü kadrosuna dahil oldu. Bir zamanlar tiyatro ile ilgilenen oyuncu Anneme Artık Dur Lazım, Emlakçıyı Beklerken ve Ben Varım adlı tiyatro oyunlarında yer aldı. Bu zamana kadar başarılı performans gösteren Ecmel, artık televizyon ekranlarında da kendini gösteriyor. Sürekliliğini koruyan Arka Sokaklar dizisinde Ceren karakterini canlandıran oyuncu Hakan komiser ile anılmıştı. 

Eğitim hayatına Ankara Devlet Konservatuarı ve Hacettepe Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı. 33 yaşındaki genç oyuncu yer aldığı projelerde başarılı performans sergiledi. 

  • 2019 Anneme Artık Dur Lazım
  • 2019 Emlakçıyı Beklerken
  • 2020 Ben Varım
  • 2021 Arka Sokaklar – Ceren
  • 2021 Seksenler – Gamze

Son Güncelleme: 13.06.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
EcmelGamzeSeksenler
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