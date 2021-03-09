Seksenler Fehmi öldü mü, dizi devam ediyor mu? Seksenler yeni Fehmi kim olacak?

Seksenler dizisi izleyicileri dizideki Fehmi karakterinin niçin ekranlarda olmadığını merakla araştırıyorlar.

Seksenler dizisinin sevilen karakteri Fehmi’yi canlandıran Rasim Öztekin’in kalp krizi geçirmesinden dolayı ekranlarda yer alamayacağı herkesi büyük bir yasa boğdu. Herkes Fehmi karakterine hayat veren Rasim Öztekin’in hayatını kaybetmesinin ardından Seksenler dizisinin yayın hayatına devam edip etmeyeceğini merakla araştırıyorlar.

Seksenler dizisi Fehmi karakteri öldü mü, niçin yok?

Evindeyken geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin yoğun bakıma alınmasının ardından hayatını kaybetti. Seksenler dizisinin başrolü olan Fehmi karakterine hayat veren Rasim Öztekin’in vefatından dolayı artık Seksenler dizisinde Fehmi karakteri olmayacak.

Seksenler dizisindeki Fehmi karakterine hayat veren usta oyuncu Rasim Öztekin’in ölümünün ardından rol arkadaşları sosyal medya hesaplarından acılarını paylaştılar.

Seksenler dizisi devam edecek mi?

Usta oyuncu Rasim Öztekin’in hayatını kaybetmesinin ardından başrol oyunculuğunu yaptığı Fehmi karakterinin artık dizide yer alamayacağından dolayı herkes dizinin yayın hayatına devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Seksenler dizisi yeni bölümleriyle hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında saat 17.00’da yayınlanmaya devam edecek.