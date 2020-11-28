İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Son Dakika
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör...
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri arasında aşk mı var? Süpriz aşk iddiası!
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri...

Seksenler Fehmi Baba diziye geri dönecek mi?

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Seksenler Fehmi Baba diziye geri dönecek mi? konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Seksenler Fehmi Baba diziye geri dönecek mi? ile ilgili gelişmeleri 28 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 21:07
Seksenler Fehmi Baba diziye geri dönecek mi?
Takip Et:

Seksenler Dizisi Fehmi Baba Neden Yok Diziden Ayrıldı?

Rasim Öztekin'in oynamasını engelleyecek herhangi bir rahatsızlığı olmadı ama Rasim Öztekin hayatını riske atmadı, çünkü doktor Rasim Öztekin'in kronik hastalığından muzdarip olması ve kovid'den muzdarip olursa vücudunun Bu hastalığın üstesinden gelmesinin mümkün olmayacağı için Seksenler dizi yapımcısı olan Birol Güven'e diziden çıkmak istediğini söyledi. Rasim Öztekin zaten ciddi bir kronik hastalıktan muzdarip, kilosundan dolayı hareket etmesi zor ve sahnede pek çok zorlukla karşılaşıyor.

Rasim Öztekin’in Sağlık Problemi Nedir?

Rasim Öztekin 80'ler dizisinde Fehmi karakterini canlandırdı ve pandemi döneminde doktorların uyarısıyla sahneye çıkmama kararı aldı. Bu nedenle, Fehmi rolü 5 Ekim 2020'den itibaren yeni 80'lerde görünmeyecek. Aslında sağlık sorunu olmasaydı 80'li yılların yapımcısı ve senaristi Birol Güven olay yerine Rasim Öztekin'i getirdi ancak Rasim Öztekin'in Covid 19'daki yüksek ölüm riski, Birol Güven'i geri adım attı. 80'li yılların dizisinin yeni sezon senaryosu Rasim Öztekin'in ayrılmaya karar vermesinin ardından durum önemli ölçüde değişti.

Daha önce kalp sıkıntısı sebebiyle doktoru Rasim Öztekin'in tiyatroya gitmesini yasaklamıştı. Artık yarışmaya katılmaktan men edildi. Rasim Öztekin sağlık sorunları nedeniyle Seksenler dizisinden çekilmek durumunda kaldı.

Seksenler Fehmi Baba Diziye Geri Dönecek Mi?

80'ler dizisindeki Fehmi karakteri ölüm ya da ayrılık olarak yazılmıyor çünkü corona virüsü başarısız olursa ya da bir aşı bulunursa Rasim Öztekin 80'ler dizisine dönüp devam etmeyi umuyor. Fehmi'nin 80'ler dizisindeki dönüşü tamamen salgının sona ermesine bağlıdır. Bir aşı bulunursa, Fehmi hemen Seksenler dizisine dönecektir.



Son Güncelleme: 28.11.2020 21:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SeksenlerRasim ÖztekinFehmi Baba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?

Popüler Haberler

Seksenler Fehmi Baba diziye geri dönecek mi?
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadardır?
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?
MasterChef Uğur yarışmadan ayrıldı mı, diskalifiye oldu mu? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden diskalifiye edildi?
Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı öpüşme ifşa videosu sosyal medyada gündemi salladı!
Asgari ücret 2021 brüt - net beklentisi ne kadar? 2021 Asgari ücret ne zaman belli olur?
Beyazıt Öztürk Pişti programı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Kıbrıs Ada Kışı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Otellerde lokanta ve restoranlarda yemek yasak mı? Otellerde konaklama ve koronavirüs genelgesi detayları
Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkıyı kim söylüyor, şarkının adı nedir? Zolf Mohsen Namjoo Nederlands Blazers Ensemble şarkısı
Bir Aile Hikayesi dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Bir Aile Hikayesi neden final yaptı?
Kuruluş Osman bu akşam var mı? 15 Ocak Atv yayın akışı Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yetki belgesiz araç satanlara ceza!
Show tv Patron dizisi yayınlanmayacak mı? Neden iptal oldu?
TV8’de Survivor Tehlikeli Sular programı formatı ne? ne zaman başlayacak?
Gönül Dağı dizisi Taner (Berk Atan) kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisi Filiz karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Deniz Ertürk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı dizisi Suna kimdir? Özge Özberk yaşı ve oynadığı diziler
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher (Cengiz Bozkurt) kimdir?
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın hayatı!
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin karakteri kimdir? Erdal Cindoruk kimdir, nereli, kaç yaşında?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.