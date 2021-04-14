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Seksenler dizisine katılan Eda Akalın kimdir? Suna karakteri kimdir?

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Seksenler dizisine katılan Eda Akalın kimdir? Suna karakteri kimdir? konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Seksenler dizisine katılan Eda Akalın kimdir? Suna karakteri kimdir? ile ilgili gelişmeleri 14 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 18:00
Seksenler dizisine katılan Eda Akalın kimdir? Suna karakteri kimdir?
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TRT1 ekranlarının uzun soluklu ve çok sevilen Seksenler dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Fehmi’nin yeğeni Suna karakteri diziye katıldı.

Suna, İstanbul üniversite okuyan ve kız yurdunda kalan özgürlüğüne oldukça düşkün birisidir. Arada dayısı Fehmi’yi ziyaret eden Suna’ya kahveci Mesutun çırağı Cemal aşık olmuştur.

Eda Akalın kimdir?

1994 senesinde İstanbul’da doğan oyuncu Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Eda Akalın, üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamladı. Şuanda Seksenler dizinde rol alan Akalın, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi, Masallardan Geriye Kalan ve Ara Beni filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 14.04.2021 18:00
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Anahtar Kelimeler:
Eda AkalınSunaSeksenlerTRT1
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