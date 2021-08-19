Seksenler dizisinden büyük başarı

Seksenler dizisi,yüksek reyting oranları nedeniyle haftada 2 kez yayınlanacağı açıklanmıştı. Pazartesi ve Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Seksenler dizisinin 500.bölümü ne zaman?

Seksenler 500.bölüm

Seksenler dizisinin 500.bölümü 19 Ağustos Perşembe günü ekranlara gelecek. Dizinin yetkilileri dizinin 500.bölüme ulaşmasından dolayı oldukça mutlu. Kaldıkları yerden devam etmeyi planlayan dizinin yetkili isimleri,dizinin gelecek sezonda da ekranlarda olmasını umuyor. Seksenler dizisinin reytingleri bu şekilde gitmeye devam ederse diziyi gelecek sezonda da ekranda görebiliriz.