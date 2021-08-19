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Seksenler dizisinden büyük başarı

Seksenler dizisi ekranların en sevilen dizileri arasında yerini almaktadır. Seksenler dizisi yeni sezonda reyting oranlarıyla yüzleri güldürdü. Seksenler dizisi, 500.bölümü yayınlanarak büyük bir başarı elde etti. Seksenler dizisinin 500.bölümü ne zaman? 19.08.2021 tarihli haberimizde Seksenler dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Seksenler dizisinin 500.bölüm detayı...

19 Ağustos 2021 Perşembe 15:30
Seksenler dizisinden büyük başarı
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Seksenler dizisi,yüksek reyting oranları nedeniyle haftada 2 kez yayınlanacağı açıklanmıştı. Pazartesi ve Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Seksenler dizisinin 500.bölümü ne zaman?

Seksenler 500.bölüm

Seksenler dizisinin 500.bölümü 19 Ağustos Perşembe günü ekranlara gelecek. Dizinin yetkilileri dizinin 500.bölüme ulaşmasından dolayı oldukça mutlu. Kaldıkları yerden devam etmeyi planlayan dizinin yetkili isimleri,dizinin gelecek sezonda da ekranlarda olmasını umuyor. Seksenler dizisinin reytingleri bu şekilde gitmeye devam ederse diziyi gelecek sezonda da ekranda görebiliriz.


Son Güncelleme: 19.08.2021 15:30
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Seksenler 500.bölüm Ne Zaman?Seksenler Dizisi
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