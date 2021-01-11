İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Seksenler dizisindeki Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun nereli, yaşı kaç?

Hafta için her gün TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Seksenler isimli diziye Sibel karakteri olarak Cansın Özyosun katıldı. Cansın Özyosun ve Sibel karakterine dair merak ettiğiniz her şey haberimizde!

11 Ocak 2021 Pazartesi 23:10
Seksenler dizisindeki Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Hafta için her gün TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Seksenler isimli diziye  Sibel karakteri olarak Cansın Özyosun da katıldı. Cansın Özyosun Seksenler dizisinde, Pastacı olan Sami karakterinin evlenme niyetinde olduğu ve bu sebepten oldukça heyecanlandığı güzel bir kadın olan Sibel karakterine hayat verecek.

“Yuvaya döndüm!”

En Son Babalar Duyar isimli diziyle oyunculuk kariyerini başlatan Özyosun, “Seksenler dizisinde yer almak benim için çok anlamlı. Kendimi yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. Oynadığım ilk dizi de aynı Seksenler dizisi gibi Birol Güven imzalıydı. İzleyenlerin yüreğine dokunan bu projede yer alacağım için çok mutluyum” ifadelerinde bulundu.

Cansın Özyosun kim?

18 Temmuz 1976 İstanbul doğumlu olan oyuncu, 1999 ile 2000 yılları arasında MMC TV’de istek hattı isimli programı hazırlayıp sunduğu ve ajansta Abdullah Oğuz ile organizasyon yaptığı zaman TV dizilerinden teklifler aldı. İlk dizi deneyimini 1997’de yaşayan Özyosun, 2002’de En Son Babalar Duyar isimli diziyle profesyonel oyunculuğa başladı.

Aldığı oyunculuk derslerinin ardından tiyatroya da yönelen Özyosun, ilerleyen yıllarda birçok dizide yer aldı.

Cansın Özyosun yer aldığı projeler

Küçük Ağa

Görüş Günü Kadınları

Hayatımın Rolü

Yer Gök Aşk

Kılıç Günü

Melekler Korusun

Genco

Gümüş

Daha Neler

Kadın Her Zaman Haklıdır

Kapıları Açmak

Çocuklar Duymasın

En Son Babalar Duyar

Bücür Cadı

Eltiler



Son Güncelleme: 11.01.2021 23:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SeksenlerSibelCansınözyosun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

Seksenler dizisindeki Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun nereli, yaşı kaç?
Askerde cuma namazı kılınır mı, nasıl kılınır?
İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?
Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş yer aldığı dizi ve film yapımları
İstanbulkart İETT HES kodu eşleştirmesi ve tanımlama nasıl yapılır?
Star TV İbo Show'un 16 Ocak Cumartesi yeni bölüm konukları belli oldu!
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 11 Ocak 2021 Pazartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Çukur Nehir neden yok, diziden ayrıldı mı? Hazal Subaşı geri döner mi?
Maraşlı dizisi Savaş'ın hastalığı nedir, neden güneşe çıkamıyor?
Mahur isminin anlamı nedir, ne demektir? Mahur isimi anlamı
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kanalların yayın akışları 4 Aralık Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Rusya Corona virüsü için tedavi ilacını buldu mu? Rusya'dan korona virüs ilaç açıklaması
Dudullu Postası dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Dudullu Postası, TV'de ilk kez 2 Nisan Perşembe Kanal D'de
Giresun 0 - Menemen 2 Maç özeti ve golleri Menemenspor'dan sezona galibiyetle bağlangıç!
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Serap Kalaycıoğlu kimdir?
Maraşlı Necati kimdir? Maraşlı'nın Necati'si Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında?
Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar
Maraşlı dizisi İlhan kimdir? Maraşlı İlhan'ı canlandıran Cemil Büyükdöğerli kimdir? Cemil Büyükdöğerli kaç yaşında ve nereli
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.