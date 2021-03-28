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Seksenler dizisinde Suna karakterini Eda Akalın canlandırıyor

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Seksenler dizisinde Suna karakterini Eda Akalın canlandırıyor haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 28.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 18:00
Seksenler dizisinde Suna karakterini Eda Akalın canlandırıyor
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TRT1 ekranlarının uzun soluklu ve çok sevilen Seksenler dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Fehmi’nin yeğeni Suna karakteri diziye katıldı.

Suna, İstanbul üniversite okuyan ve kız yurdunda kalan özgürlüğüne oldukça düşkün birisidir. Arada dayısı Fehmi’yi ziyaret eden Suna’ya kahveci Mesutun çırağı Cemal aşık olmuştur.

Eda Akalın kimdir?

1994 senesinde İstanbul’da doğan oyuncu Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Eda Akalın, üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamladı. Şuanda Seksenler dizinde rol alan Akalın, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi, Masallardan Geriye Kalan ve Ara Beni filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 28.03.2021 18:00
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Anahtar Kelimeler:
Eda AkalınSunaSeksenlerTRT1
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