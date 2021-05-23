İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Seksenler dizisinde Sibel karakterine Cansın Özyosun hayat veriyor

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Seksenler dizisinde Sibel karakterine Cansın Özyosun hayat veriyor haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 23 Mayıs 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar 16:00
Seksenler dizisinde Sibel karakterine Cansın Özyosun hayat veriyor
Takip Et:

Hafta için her gün TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Seksenler isimli diziye  Sibel karakteri olarak Cansın Özyosun da katıldı. Cansın Özyosun Seksenler dizisinde, Pastacı olan Sami karakterinin evlenme niyetinde olduğu ve bu sebepten oldukça heyecanlandığı güzel bir kadın olan Sibel karakterine hayat verecek.

“Yuvaya döndüm!”

En Son Babalar Duyar isimli diziyle oyunculuk kariyerini başlatan Özyosun, “Seksenler dizisinde yer almak benim için çok anlamlı. Kendimi yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. Oynadığım ilk dizi de aynı Seksenler dizisi gibi Birol Güven imzalıydı. İzleyenlerin yüreğine dokunan bu projede yer alacağım için çok mutluyum” ifadelerinde bulundu.

Cansın Özyosun kim?

18 Temmuz 1976 İstanbul doğumlu olan oyuncu, 1999 ile 2000 yılları arasında MMC TV’de istek hattı isimli programı hazırlayıp sunduğu ve ajansta Abdullah Oğuz ile organizasyon yaptığı zaman TV dizilerinden teklifler aldı. İlk dizi deneyimini 1997’de yaşayan Özyosun, 2002’de En Son Babalar Duyar isimli diziyle profesyonel oyunculuğa başladı.

Aldığı oyunculuk derslerinin ardından tiyatroya da yönelen Özyosun, ilerleyen yıllarda birçok dizide yer aldı.

Cansın Özyosun yer aldığı projeler

Küçük Ağa

Görüş Günü Kadınları

Hayatımın Rolü

Yer Gök Aşk

Kılıç Günü

Melekler Korusun

Genco

Gümüş

Daha Neler

Kadın Her Zaman Haklıdır

Kapıları Açmak

Çocuklar Duymasın

En Son Babalar Duyar

Bücür Cadı

Eltiler


Son Güncelleme: 23.05.2021 16:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CansınözyosunSibelSeksenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?

Popüler Haberler

MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir, ne kadar sürede çıkar? 2021
Bir Zamanlar Çukurova Haminne kimdir? Serpil Tamur biyografisi
Eurovision 2021 finali hangi ülke kazandı? Eurovision 2021 birinci olan ülke ve şarkısı
Rüyada adet kanaması görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanaması görmek anlamı, tabiri nedir?
Netflix Haziran ayında hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
On numara 24 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
En Şık Benim başvuru formu ve whatsapp hattı
Kripto piyasasında ayı sezonu nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna girdi mi? Ayı tuzağı nedir, ne kadar sürer?
Masumiyet 13. bölüm Fox TV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle
Bugün gram altın ne kadar oldu 24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.