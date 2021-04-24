Seksenler dizisinde Reha Özcan Fehmi karakterini mi oynayacak?

Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterine hayat veren ve rolü ile büyük bir hayran kitlesi kazanan Reha Özcan senaryo gereği diziden ayrılmıştı. Özcan hayranı usta oyuncunun yeni projesini merak ederken yapılan açıklamalar ile başarılı oyuncunun TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Fehmi karakterine hayat vereceği açıklandı.
Reha Özcan Seksenler kadrosuna dahil edildi
Dizinin yapımcısı ve senaristliğini üstlenen Birol Güven konu ile ilgili ‘Çok değerli ve güçlü bir kadromuz var. Seksenler dizisine Reha Özcan gibi usta bir ismin katılması gücümüzü daha da arttırır.’ Diyerek iddiaları doğruladı.
Son Güncelleme: 24.04.2021 18:54