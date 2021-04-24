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Seksenler dizisinde Reha Özcan Fehmi karakterini mi oynayacak?

Mucize Doktor dizisinden ayrıldıktan sonra yeni projeler ile iddiaları gündemde olan Reha Özcan'ın Seksenler dizisine katılacağı açıklandı. Dizi hayranları, Seksenler dizisinde Reha Özcan Fehmi karakterini mi oynayacak? soruları araştırılmaya başlandı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 18:54
Seksenler dizisinde Reha Özcan Fehmi karakterini mi oynayacak?
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Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterine hayat veren ve rolü ile büyük bir hayran kitlesi kazanan Reha Özcan senaryo gereği diziden ayrılmıştı. Özcan hayranı usta oyuncunun yeni projesini merak ederken yapılan açıklamalar ile başarılı oyuncunun TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Fehmi karakterine hayat vereceği açıklandı.

Reha Özcan Seksenler kadrosuna dahil edildi

TRT 1’in uzun soluklu dizilerinden birisi olan Seksenler’e katıldığı iddia edilen Reha Özcan hakkında dizi yapımcıları resmi bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Rasim Öztekin’in yerine diziye Reha Özcan’ın katıldığı iddiaları halen gündemde yer alıyor.

Dizinin yapımcısı ve senaristliğini üstlenen Birol Güven konu ile ilgili ‘Çok değerli ve güçlü bir kadromuz var. Seksenler dizisine Reha Özcan gibi usta bir ismin katılması gücümüzü daha da arttırır.’ Diyerek iddiaları doğruladı.




Son Güncelleme: 24.04.2021 18:54
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1SeksenlerReha ÖzcanTransferFehmi
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