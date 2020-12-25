İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Seksenler dizisinde Gülden karakterine Ayşe Tolga hayat veriyor

Cuma günü sitemizde yer verdiğimiz Seksenler dizisinde Gülden karakterine Ayşe Tolga hayat veriyor haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Aralık 25 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 00:45
Seksenler dizisinde Gülden karakterine Ayşe Tolga hayat veriyor
Takip Et:

Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından beğenilerek izlenen Seksenler dizisi yeni versiyon ile devam ediyor. Geçmişte yayınlanan bölümlerinde oyunculuğu çok beğenilen isimlerden biri olan Gülden karakterinin yeni versiyonda da yer alacağı ifade ediliyor.

Seksenler Dizisi Gülden Kimdir?

Seksenler dizisindeki Gülden karakterini Ayşe Tolga canlandırmaktadır. Deneyimli oyuncu dizinin yeni yayınlanacak olan versiyonunda da yer alacak. Yaklaşık 6 sene TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve halen farklı kanallarda tekrar bölümleri düzenli bir şekilde yayınlanan Seksenler dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Gülden yeni versiyon ile geri dönüyor.

Gülden karakteri dizide çocuklarına sahip çıkan ve onlara fazlaca ilgi gösteren bir annedir. Kimi zaman güçlü yanını ortaya çıkartırken kimi zaman da eşinin ayak oyunlarında yaramazlıklar yapar. Her ailede olduğu gibi görümcesi ve eltisi ile zaman zaman çekişmeler yaşayan Gülden önceki diziye göre yaşlanmış ve ev kadını olmuştur.

Ayşe Tolga Kimdir?

Ayşe Tolga 1973 senesinde doğmuştur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünü bitiren deneyimli oyuncu daha önce pek çok oyunculuk deneyimi gerçekleştirmiş aynı zamanda sunuculuk da yapmıştır.

Kendisi daha önce Efsane, Çifte Bela, Aşkın Dağlarda Gezer, Ah Bir Zengin Olsam ve Sehnaz Tango dizilerinde oynamıştır.



Son Güncelleme: 25.12.2020 00:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ayşe TolgaGüldenSeksenlerTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Savaşçı'nın kadrosuna katıldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Savaşçı'nın kadrosuna katıldı
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Popüler Haberler

Seksenler dizisinde Gülden karakterine Ayşe Tolga hayat veriyor
Rüyada para almak ne anlama gelir? Rüyada para almanın tabiri
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 25 Aralık 2020 Cuma canlı maç yayın saatleri
Kırmızı Oda'ya bu haftaki konuk oyuncuları kim olacak?
O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
Altın ne kadar oldu? 25 Aralık 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 25 Aralık 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Aralık 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 25 Aralık 2020 Cuma indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 25 Aralık 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
AirPods X kulaklık özellikleri nasıl olacak? ne zaman çıkacak?
Gelinim Mutfakta LAHANA MAKARNASI Nasıl yapılır? Hamursuz Lahana makanası tarifi ve malzemeleri
Günlük burç yorumları 18 Ekim 2020 Pazar Burçların dikkat etmesi gereken konular
Arka Sokaklar 10 Ocak Cuma yeni bölüm var mı, yok mu? Kanal D Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Şeker Hastaları erken emekli olabilir mi? Şeker hastaları malulen emeklilik şartları nelerdir?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 25 Aralık 2020 Cuma
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Aralık 2020 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
İnaktif aşı nedir, ne demek? İnaktif aşı özelliklerini Sağlık Bakanı açıkladı!
2021 EKPSS memur alımı ne zaman yapılacak, kaç memur alımı yapılacak?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Aralık 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT 1 canlı yayın akışı 25 Aralık 2020 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.