İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Seksenler dizisinde Gamze karakterine Ecmel İs hayat veriyor

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Seksenler dizisinde Gamze karakterine Ecmel İs hayat veriyor haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 11.04.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 15:30
Seksenler dizisinde Gamze karakterine Ecmel İs hayat veriyor
Takip Et:

TRT1 ekranlarının gözde dizisi Seksenler gün geçtikçe popülerliğini sürdürürken dizi de oyuncu değişikliği devam ediyor. Daha önce Arka Sokaklar dizisinde yer alan oyuncu şimdi ise Seksenler dizisinin güçlü kadrosuna dahil oldu. Bir zamanlar tiyatro ile ilgilenen oyuncu Anneme Artık Dur Lazım, Emlakçıyı Beklerken ve Ben Varım adlı tiyatro oyunlarında yer aldı. Bu zamana kadar başarılı performans gösteren Ecmel, artık televizyon ekranlarında da kendini gösteriyor. Sürekliliğini koruyan Arka Sokaklar dizisinde Ceren karakterini canlandıran oyuncu Hakan komiser ile anılmıştı. 

Eğitim hayatına Ankara Devlet Konservatuarı ve Hacettepe Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı. 33 yaşındaki genç oyuncu yer aldığı projelerde başarılı performans sergiledi. 

  • 2019 Anneme Artık Dur Lazım
  • 2019 Emlakçıyı Beklerken
  • 2020 Ben Varım
  • 2021 Arka Sokaklar – Ceren
  • 2021 Seksenler – Gamze



Son Güncelleme: 11.04.2021 15:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EcmelGamzeSeksenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show İbrahim Tatlıses orkestrasındaki vokalistlerin isimleri
İbo Show İbrahim Tatlıses orkestrasındaki vokalistlerin isimleri
İbo Show konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli, kaç yaşında? Yavuz Seçkin hangi projelerde yer aldı?
İbo Show konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli, kaç yaşında? Yavuz Seçkin hangi projelerde yer aldı?
İbo Show Bilal Sonses kimdir, nereli? Bilal Sonses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Bilal Sonses kimdir, nereli? Bilal Sonses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Ziynet Sali kimdir, nereli? Ziynet Sali kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Ziynet Sali kimdir, nereli? Ziynet Sali kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Fettah Can kimdir, nereli? Fettah Can kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Fettah Can kimdir, nereli? Fettah Can kaç yaşında, evli mi?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Popüler Haberler

Seksenler dizisinde Gamze karakterine Ecmel İs hayat veriyor
Türkiye'deki tüm illerin plakaları ve Şehirlerarası telefon alan kodu
A101 Huawei band 4 nasıl alınır mı? Huawei band 4 inceleme ve yorumları
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?
Savaşçı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Aöf yaz okulu kayıt ücreti fiyatları ve ödeme yöntemleri
Acemi Anneler dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Yağmur Öztürk biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Vişne reçelini lezzetli yapmanın püf noktaları nelerdir? Evde organik ve lezzetli vişne reçeli tarifi
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Gerçek adı ne? Cansu Dere oynadığı diziler
Ramo dizisindeki Doktor Nehir karakteri kimdir? Devrim Özkan nereli, yaşı kaç?
Süper Emeklilik Nedir?
O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? Exxen O Ses Türkiye Rap yayın tarihi belli oldu
Koz Kavuran ne demektir, anlamı nedir?
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu hakkında bilgiler
İOKBS bursluk sınavı paraları hangi bankadan ödeniyor? İOKBS burs kartları hangi bankadan alınır?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Bugün kimin maçı var? TV 11 Nisan 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Acemi Anneler dizisine katılan Cantuğ Turay kimdir? Tarık karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.