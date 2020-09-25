Seksenler dizisinde Fehmi karakteri neden yok? Rasim Öztekin diziden ayrıldı mı?

2009 yılından beri kalp pili taşıyan Rasim Öztekin, Seksenler dizisinden tatil yapmaya karar verdi. Rasim Öztekin, pandemi sırasındaki zorlu çalışma koşulları ve kendi sağlığını tehlikeye atan dizi setler nedeniyle koronavirüs tamamlanana kadar bir daha sete girmeme kararını aldı.

Ferhan Şensoy'dan aldığı kavuğu transfer etmek için pek çok ismi düşünen Rasim Öztekin, Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncusu Şevket Çoruh'a Dümbüllü Kavuğu'nu teslim etti. Rasim Öztekin de bu transfer töreniyle sinema sektörüne veda etti. Doktorlar kendini sıkı bir şekilde koru, sizi Corona Virüsünden koruyamayız, bu son olacak gibi söylemlerinin ardından evden bile çıkmamış olan Rasim Öztekin birçok arkadaşını görmeyi de bıraktı.

Seksenler Fehmi Neden Yok?

Rasim Öztekin 80'ler dizisinde Fehmi karakterini canlandırdı ve pandemi döneminde doktorların uyarısıyla sahneye çıkmama kararı aldı. Bu nedenle, Fehmi rolü 5 Ekim 2020'den itibaren yeni 80'lerde görünmeyecek. Aslında sağlık sorunu olmasaydı 80'li yılların yapımcısı ve senaristi Birol Güven olay yerine Rasim Öztekin'i getirdi ancak Rasim Öztekin'in Covid 19'daki yüksek ölüm riski, Birol Güven'i geri adım attı. 80'li yılların dizisinin yeni sezon senaryosu Rasim Öztekin'in ayrılmaya karar vermesinin ardından durum önemli ölçüde değişti.

Seksenler Fehmi Geri Gelecek mi? Seksenler Fehmi Geri Dönecek mi?

80'ler dizisindeki Fehmi karakteri ölüm ya da ayrılık olarak yazılmıyor çünkü corona virüsü başarısız olursa ya da bir aşı bulunursa Rasim Öztekin 80'ler dizisine dönüp devam etmeyi umuyor. Fehmi'nin 80'ler dizisindeki dönüşü tamamen salgının sona ermesine bağlıdır. Bir aşı bulunursa, Fehmi hemen Seksenler dizisine dönecektir.

Seksenler Fehmi Nerede?

80'ler dizisinde Fehmi'nin karakteri Ayvalık'tan bir yazlık ev alacak ve yazlık evin tamiri ve yenilenmesi için Ayvalık'a gidecek. Fehmi Ayvalık'tayken Rasim Öztekin'in diziye katılmasına gerek olmayacak.