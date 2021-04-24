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Seksenler dizisi yeni Fehmi kim olacak?

Seksenler dizisinin Fehmi karakterini kim canlandıracak? Seksenler dizisi Fehmi karakterine hangi oyuncu hayat verecek? Reha Özcan Seksenler dizisinin Fehmi karakterini mi canlandıracak? Reha Özcan Seksenler dizisine hangi karakterle gelecek? Herkes tarafından merakla Seksenler dizisinin Fehmi karakterine hangi oyuncunun hayat vereceği merakla araştırılıyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:00
Seksenler dizisi yeni Fehmi kim olacak?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler’e Fehmi karakterine hangi oyuncunun hayat vereceği dizinin izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor.

Seksenler dizisinin Fehmi karakterini hangi oyuncu canlandıracak?

Mucize Doktor dizisinin Adil Hoca karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Reha Özcan, Şubat ayında dizinin karakterinin senaryo gereği ölmesinden dolayı diziden ayrılmıştı. Fakat iyi bir haber geldi. Usta oyuncu Reha Özcan TRT 1 ekranlarının herkes tarafından beğenisini kazanan Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Mucize Doktor dizisinin Adil Hoca’sı Reha Özcan, şimdi dram değil de komedi dizisinde rol alarak dizi severleri güldürmeye hazırlanıyor. Şubat ayında Mucize Doktor dizisinde ayrılmasının ardından yeni projelere açık olan Reha Özcan, Seksenler dizisiyle anlaşarak, Fehmi karakterine hayat verecek.

Reha Özcan Seksenler dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacak!

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana herkesin beğenisini kazanan Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan usta oyuncu Reha Özcan, geçtiğimiz aylarda vefat eden tiyatrocu Rasim Öztekin’İn hayat verdiği Fehmi karakterine mi hayat vereceği herkes tarafından merak ediliyor.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven,” Çok değerli bir oyuncu kadrosuna sahip olan Seksenler’e Reha Özcan gibi usta bir oyuncunun da katılması gücümüze güç katacaktır.” Sözleriyle diziye transfer açıklaması yaptı. Usta oyuncu Reha Özcan’ın Seksenler dizisinde hangi karakteri canlandıracağı henüz belirlenmedi. Diziye yeni bir karakterle mi geleceği yoksa  Rasim Öztekin’in hayat verdiği Fehmi karakterini mi canlandıracağı ilerleyen bölümlerde belli olacak.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:00
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Anahtar Kelimeler:
SeksenlerTrt 1Rasim ÖztekinReha ÖzcanSeksenler Fehmi
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