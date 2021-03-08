Seksenler dizisi yeni Fehmi Baba kim olacak?

Trt 1'in uzun zamandan beri devam eden bör döneme ışık tutan sevilen dizisi Seksenler'de beklenmedik ayrılık yaşandı.

Dizinin temel taşı, evin direği baba rolünü canlandıran Rasim Öztekin, bugün aramızdan ayrıldı. Aniden fenalaşan ve akabinde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdi. Bugün akşam saatlerine doğru aramızdan ayrıldı.

62 yaşındaki usta oyuncu en son Seksenler dizisindeolarak oynuyordu. Şimdi merak edilen, Fehmi babayı kim oynayacak? Akıllarda bu sorunun yer almasıyla, herkes biliyor ki Fehmi baba rolüne kim gelirse gelsin Rasim Öztekin'in yerini asla dolduramayacak.

Sevenleri, hayranları vefatının şokunu yaşarken dizinin takipçileri Fehmi baba rolünün tadını yalnızca Rasim Öztekin'in verdiğini ve başkası gelse dahi aynı tat olmayacağını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Vefatı sosyal medyada da büyük yankı uyandıran usta oyuncunun sevenleri çok.

Mint Yapım Genel Müdürü Birol Güven, birkaç isimle transfer olarak görüşüleceğini duyurdu.