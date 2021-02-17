İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Seksenler dizisi Suna kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Eda Akalın kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

17 Şubat 2021 tarihli Seksenler dizisi Suna kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Eda Akalın kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Şubat 17 Çarşamba günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Şubat 2021 Çarşamba 18:00
Seksenler dizisi Suna kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Eda Akalın kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT1 ekranlarının uzun soluklu ve çok sevilen Seksenler dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Fehmi’nin yeğeni Suna karakteri diziye katıldı.

Suna, İstanbul üniversite okuyan ve kız yurdunda kalan özgürlüğüne oldukça düşkün birisidir. Arada dayısı Fehmi’yi ziyaret eden Suna’ya kahveci Mesutun çırağı Cemal aşık olmuştur.

Eda Akalın kimdir?

1994 senesinde İstanbul’da doğan oyuncu Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Eda Akalın, üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamladı. Şuanda Seksenler dizinde rol alan Akalın, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi, Masallardan Geriye Kalan ve Ara Beni filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 17.02.2021 18:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eda AkalınSunaSeksenlerTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku

Popüler Haberler

Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
PUBG 5.2 güncellemesi ne zaman yapılacak? PUBG 5.2 yeni güncellemesi ile gelecek yenilikler belli oldu
Fox TV 22 Mart Savaşçı dizisi neden yok? Yeni bölüm ne zaman
Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim olacak, Seda Sayan mı sunacak?
Aleyna Çakır davasında son durum! Avukat Umur Yıldırım açıklama yaptı
LGBT nedir, ne demek? LGBT-İ ne demek, açılımı ve tarihi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Şubat 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 19 Şubat 2021 Cuma
Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Emanet yeni bölüm fragmanı 19 Şubat Cuma Emanet 120. Bölüm özeti
Bim indirimli ürünler kataloğu 19 Şubat 2021 Cuma indirim fırsatları
Son Yaz hangi günler yayınlanıyor? FOX TV Son Yaz tekrar bölümleri ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.