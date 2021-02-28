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Seksenler dizisi Suna karakterini kim canlandırıyor? Eda Akalın kimdir?

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Seksenler dizisi Suna karakterini kim canlandırıyor? Eda Akalın kimdir? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 28 Şubat 2021 Pazar günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 18:02
Seksenler dizisi Suna karakterini kim canlandırıyor? Eda Akalın kimdir?
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TRT1 ekranlarının uzun soluklu ve çok sevilen Seksenler dizisine yeni bir karakter dahil oldu. Fehmi’nin yeğeni Suna karakteri diziye katıldı.

Suna, İstanbul üniversite okuyan ve kız yurdunda kalan özgürlüğüne oldukça düşkün birisidir. Arada dayısı Fehmi’yi ziyaret eden Suna’ya kahveci Mesutun çırağı Cemal aşık olmuştur.

Eda Akalın kimdir?

1994 senesinde İstanbul’da doğan oyuncu Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Eda Akalın, üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamladı. Şuanda Seksenler dizinde rol alan Akalın, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi, Masallardan Geriye Kalan ve Ara Beni filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 28.02.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
Eda AkalınSunaSeksenlerTRT1
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