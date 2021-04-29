Seksenler dizisi Sibel kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansın Özyosun kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Hafta için her gün TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Seksenler isimli diziye Sibel karakteri olarak Cansın Özyosun da katıldı. Cansın Özyosun Seksenler dizisinde, Pastacı olan Sami karakterinin evlenme niyetinde olduğu ve bu sebepten oldukça heyecanlandığı güzel bir kadın olan Sibel karakterine hayat verecek.

“Yuvaya döndüm!”

En Son Babalar Duyar isimli diziyle oyunculuk kariyerini başlatan Özyosun, “Seksenler dizisinde yer almak benim için çok anlamlı. Kendimi yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. Oynadığım ilk dizi de aynı Seksenler dizisi gibi Birol Güven imzalıydı. İzleyenlerin yüreğine dokunan bu projede yer alacağım için çok mutluyum” ifadelerinde bulundu.

Cansın Özyosun kim?

18 Temmuz 1976 İstanbul doğumlu olan oyuncu, 1999 ile 2000 yılları arasında MMC TV’de istek hattı isimli programı hazırlayıp sunduğu ve ajansta Abdullah Oğuz ile organizasyon yaptığı zaman TV dizilerinden teklifler aldı. İlk dizi deneyimini 1997’de yaşayan Özyosun, 2002’de En Son Babalar Duyar isimli diziyle profesyonel oyunculuğa başladı.

Aldığı oyunculuk derslerinin ardından tiyatroya da yönelen Özyosun, ilerleyen yıllarda birçok dizide yer aldı.

Cansın Özyosun yer aldığı projeler

Küçük Ağa

Görüş Günü Kadınları

Hayatımın Rolü

Yer Gök Aşk

Kılıç Günü

Melekler Korusun

Genco

Gümüş

Daha Neler

Kadın Her Zaman Haklıdır

Kapıları Açmak

Çocuklar Duymasın

En Son Babalar Duyar

Bücür Cadı

Eltiler