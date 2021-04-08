İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...

Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun'un yer aldığı diziler

Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun'un yer aldığı diziler haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 8 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

08 Nisan 2021 Perşembe 16:00
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun'un yer aldığı diziler
Takip Et:

Hafta için her gün TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Seksenler isimli diziye  Sibel karakteri olarak Cansın Özyosun da katıldı. Cansın Özyosun Seksenler dizisinde, Pastacı olan Sami karakterinin evlenme niyetinde olduğu ve bu sebepten oldukça heyecanlandığı güzel bir kadın olan Sibel karakterine hayat verecek.

“Yuvaya döndüm!”

En Son Babalar Duyar isimli diziyle oyunculuk kariyerini başlatan Özyosun, “Seksenler dizisinde yer almak benim için çok anlamlı. Kendimi yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. Oynadığım ilk dizi de aynı Seksenler dizisi gibi Birol Güven imzalıydı. İzleyenlerin yüreğine dokunan bu projede yer alacağım için çok mutluyum” ifadelerinde bulundu.

Cansın Özyosun kim?

18 Temmuz 1976 İstanbul doğumlu olan oyuncu, 1999 ile 2000 yılları arasında MMC TV’de istek hattı isimli programı hazırlayıp sunduğu ve ajansta Abdullah Oğuz ile organizasyon yaptığı zaman TV dizilerinden teklifler aldı. İlk dizi deneyimini 1997’de yaşayan Özyosun, 2002’de En Son Babalar Duyar isimli diziyle profesyonel oyunculuğa başladı.

Aldığı oyunculuk derslerinin ardından tiyatroya da yönelen Özyosun, ilerleyen yıllarda birçok dizide yer aldı.

Cansın Özyosun yer aldığı projeler

Küçük Ağa

Görüş Günü Kadınları

Hayatımın Rolü

Yer Gök Aşk

Kılıç Günü

Melekler Korusun

Genco

Gümüş

Daha Neler

Kadın Her Zaman Haklıdır

Kapıları Açmak

Çocuklar Duymasın

En Son Babalar Duyar

Bücür Cadı

Eltiler



Son Güncelleme: 08.04.2021 16:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CansınözyosunSibelSeksenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman Umurbey kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Umurbey kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Zülfikar Derviş kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Zülfikar Derviş kimdir, gerçek tarihte var mı?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?
Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?
Exxen Sihirli Annem neden final yapıyor?
Exxen Sihirli Annem neden final yapıyor?

Popüler Haberler

Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun'un yer aldığı diziler
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
A101 Piranha tablet alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları
TV8 Pişti programı ne zaman başlayacak? Beyaz'ın yeni programı Pişti hangi kanalda olacak?
Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti ürün yorumları ve incelemeleri
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmenin anlamları
Emanet dizisi kaç bölüm sürecek?
Çoçuk yardım parası nasıl alınır? 2021 Çoçuk yardım parası sorgulama işlemleri
A spor Spikeri Çiğdem Ceylan kimdir?
Peşinatsız konut kredisi çekilir mi, nasıl çekilir? 2021 peşinatsız ev kredisi veren bankalar
Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? Büyük Kıyamet fragmanı, oyuncuları ve konusu
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Göztepe Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe – Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Bim indirimli ürünler kataloğu 8 Nisan 2021 Perşembe indirim fırsatları
Rüyada ceviz ağacı görmek görmek neye işaret eder? Rüyada ceviz ağacı görmenin anlamları ve yorumları
Alya dizisi oyuncuları kimlerdir? Netflix Alya dizisi konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.