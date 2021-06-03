İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı!

Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı! konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Seksenler dizisi Sibel kimdir? konusuyla ilgili olarak 3 Haziran 2021 Perşembe tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:00
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı!
Takip Et:

Hafta için her gün TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Seksenler isimli diziye  Sibel karakteri olarak Cansın Özyosun da katıldı. Cansın Özyosun Seksenler dizisinde, Pastacı olan Sami karakterinin evlenme niyetinde olduğu ve bu sebepten oldukça heyecanlandığı güzel bir kadın olan Sibel karakterine hayat verecek.

“Yuvaya döndüm!”

En Son Babalar Duyar isimli diziyle oyunculuk kariyerini başlatan Özyosun, “Seksenler dizisinde yer almak benim için çok anlamlı. Kendimi yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. Oynadığım ilk dizi de aynı Seksenler dizisi gibi Birol Güven imzalıydı. İzleyenlerin yüreğine dokunan bu projede yer alacağım için çok mutluyum” ifadelerinde bulundu.

Cansın Özyosun kim?

18 Temmuz 1976 İstanbul doğumlu olan oyuncu, 1999 ile 2000 yılları arasında MMC TV’de istek hattı isimli programı hazırlayıp sunduğu ve ajansta Abdullah Oğuz ile organizasyon yaptığı zaman TV dizilerinden teklifler aldı. İlk dizi deneyimini 1997’de yaşayan Özyosun, 2002’de En Son Babalar Duyar isimli diziyle profesyonel oyunculuğa başladı.

Aldığı oyunculuk derslerinin ardından tiyatroya da yönelen Özyosun, ilerleyen yıllarda birçok dizide yer aldı.

Cansın Özyosun yer aldığı projeler

Küçük Ağa

Görüş Günü Kadınları

Hayatımın Rolü

Yer Gök Aşk

Kılıç Günü

Melekler Korusun

Genco

Gümüş

Daha Neler

Kadın Her Zaman Haklıdır

Kapıları Açmak

Çocuklar Duymasın

En Son Babalar Duyar

Bücür Cadı

Eltiler


Son Güncelleme: 03.06.2021 16:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CansınözyosunSibelSeksenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cengiz Demir Öztürk kimdir ? Hangi dizi ve Filmlerde Rol aldı ?
Cengiz Demir Öztürk kimdir ? Hangi dizi ve Filmlerde Rol aldı ?
Savaşçı dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Savaşçı final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Savaşçı dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Savaşçı final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Yunus Emre Kılınç kim, kaç yaşında? Yunus Emre Kılınç hayatı
Yunus Emre Kılınç kim, kaç yaşında? Yunus Emre Kılınç hayatı
ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası konusu ve oyuncuları
ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası konusu ve oyuncuları
Show TV Kahraman Babam ne zaman başlıyor? Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları
Show TV Kahraman Babam ne zaman başlıyor? Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları
Breeders dizisi yeni sezonu olacak mı?
Breeders dizisi yeni sezonu olacak mı?

Popüler Haberler

Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu'in hayatı!
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı!
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Alımlar ne zaman başlayacak?
BİM Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri ve kullanıcı yorumları
Masum 438. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
3 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
Fox TV 3 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
PTT kargo cumartesi teslimat yapıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Cengiz Demir Öztürk kimdir ? Hangi dizi ve Filmlerde Rol aldı ?
Bugün hangi maçlar var? 3 Haziran 2021 Perşembe Hangi maç hangi kanalda?
MHRS korona aşısı randevu alma nasıl yapılır?
Sensiz olmaz dizisi Paro kimdir? Kaç yaşındadır, dini Nedir? Sanaya İrani
Sadakatsiz dizisinin Bahar'ı Yeliz Kuvancı'nın hayat hikayesi!
Oyuncu Özer Arslan kimdir?
Sokağın Çocukları dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Blu TV Sokağın Çocukları 3. sezon yayınlanacak mı?
Lise ve Üniversite stajyer maaşları ne kadardır? 2021 stajyer maaşı devlet katkısı
Emanet dizisinin final tarihi belli oldu mu? Kaç bölüm daha devam edecek?
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
Bedelli askerlik için faizsiz kredi veren bankalar var mı? 2021 bedelli askerlik kredisi için gerekli belgeler
18 Haziran'da okullar tatil mi olacak, canlı dersler devam edecek mi?
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.