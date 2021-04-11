İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

11 Nisan 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 11-04-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 16:00
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

Hafta için her gün TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Seksenler isimli diziye  Sibel karakteri olarak Cansın Özyosun da katıldı. Cansın Özyosun Seksenler dizisinde, Pastacı olan Sami karakterinin evlenme niyetinde olduğu ve bu sebepten oldukça heyecanlandığı güzel bir kadın olan Sibel karakterine hayat verecek.

“Yuvaya döndüm!”

En Son Babalar Duyar isimli diziyle oyunculuk kariyerini başlatan Özyosun, “Seksenler dizisinde yer almak benim için çok anlamlı. Kendimi yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. Oynadığım ilk dizi de aynı Seksenler dizisi gibi Birol Güven imzalıydı. İzleyenlerin yüreğine dokunan bu projede yer alacağım için çok mutluyum” ifadelerinde bulundu.

Cansın Özyosun kim?

18 Temmuz 1976 İstanbul doğumlu olan oyuncu, 1999 ile 2000 yılları arasında MMC TV’de istek hattı isimli programı hazırlayıp sunduğu ve ajansta Abdullah Oğuz ile organizasyon yaptığı zaman TV dizilerinden teklifler aldı. İlk dizi deneyimini 1997’de yaşayan Özyosun, 2002’de En Son Babalar Duyar isimli diziyle profesyonel oyunculuğa başladı.

Aldığı oyunculuk derslerinin ardından tiyatroya da yönelen Özyosun, ilerleyen yıllarda birçok dizide yer aldı.

Cansın Özyosun yer aldığı projeler

Küçük Ağa

Görüş Günü Kadınları

Hayatımın Rolü

Yer Gök Aşk

Kılıç Günü

Melekler Korusun

Genco

Gümüş

Daha Neler

Kadın Her Zaman Haklıdır

Kapıları Açmak

Çocuklar Duymasın

En Son Babalar Duyar

Bücür Cadı

Eltiler




Son Güncelleme: 11.04.2021 16:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CansınözyosunSibelSeksenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show İbrahim Tatlıses orkestrasındaki vokalistlerin isimleri
İbo Show İbrahim Tatlıses orkestrasındaki vokalistlerin isimleri
İbo Show konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli, kaç yaşında? Yavuz Seçkin hangi projelerde yer aldı?
İbo Show konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli, kaç yaşında? Yavuz Seçkin hangi projelerde yer aldı?
İbo Show Bilal Sonses kimdir, nereli? Bilal Sonses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Bilal Sonses kimdir, nereli? Bilal Sonses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Ziynet Sali kimdir, nereli? Ziynet Sali kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Ziynet Sali kimdir, nereli? Ziynet Sali kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Fettah Can kimdir, nereli? Fettah Can kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Fettah Can kimdir, nereli? Fettah Can kaç yaşında, evli mi?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Popüler Haberler

Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çipli kimlik kart kayboldu ne yapmalıyım? 2021 Kayıp çipli kimlik yeniden çıkarma işlemleri
Açık Öğretim Lisesi kredi sistemi nasıl işler? Kaç yıla mezun olunabilir?
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2021 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? Ramazan'da teravih namazı camide kılınmayacak mı?
Seksenler dizisinde Gamze karakterine Ecmel İs hayat veriyor
Türkiye'deki tüm illerin plakaları ve Şehirlerarası telefon alan kodu
A101 Huawei band 4 nasıl alınır mı? Huawei band 4 inceleme ve yorumları
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?
Necasetten Taharet ve Hadesten taharet nedir, ne demek, farkları ne?
Aboubakar Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
Huawei MateBook X 2020 fiyatı ve özellikleri
İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?
Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Rizespor Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Bugün kimin maçı var? TV 11 Nisan 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Tüvtürk araç muayene yönetmeliği ve #yil tüvtürk araç muayene süreleri
Vişne reçelini lezzetli yapmanın püf noktaları nelerdir? Evde organik ve lezzetli vişne reçeli tarifi
Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu hakkında bilgiler
İstenmeyen sms iptal etme işlemleri nelerdir? istenmeyen sms engelleme 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.