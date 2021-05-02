İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Seksenler dizisi Sibel (Cansın Özyosun) kimdir?

Seksenler dizisi Sibel (Cansın Özyosun) kimdir? konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 2 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Seksenler dizisi Sibel (Cansın Özyosun) kimdir? haberimize göz atarak Mayıs 2 Pazar tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 16:00
Seksenler dizisi Sibel (Cansın Özyosun) kimdir?
Takip Et:

Hafta için her gün TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Seksenler isimli diziye  Sibel karakteri olarak Cansın Özyosun da katıldı. Cansın Özyosun Seksenler dizisinde, Pastacı olan Sami karakterinin evlenme niyetinde olduğu ve bu sebepten oldukça heyecanlandığı güzel bir kadın olan Sibel karakterine hayat verecek.

“Yuvaya döndüm!”

En Son Babalar Duyar isimli diziyle oyunculuk kariyerini başlatan Özyosun, “Seksenler dizisinde yer almak benim için çok anlamlı. Kendimi yuvaya dönmüş gibi hissediyorum. Oynadığım ilk dizi de aynı Seksenler dizisi gibi Birol Güven imzalıydı. İzleyenlerin yüreğine dokunan bu projede yer alacağım için çok mutluyum” ifadelerinde bulundu.

Cansın Özyosun kim?

18 Temmuz 1976 İstanbul doğumlu olan oyuncu, 1999 ile 2000 yılları arasında MMC TV’de istek hattı isimli programı hazırlayıp sunduğu ve ajansta Abdullah Oğuz ile organizasyon yaptığı zaman TV dizilerinden teklifler aldı. İlk dizi deneyimini 1997’de yaşayan Özyosun, 2002’de En Son Babalar Duyar isimli diziyle profesyonel oyunculuğa başladı.

Aldığı oyunculuk derslerinin ardından tiyatroya da yönelen Özyosun, ilerleyen yıllarda birçok dizide yer aldı.

Cansın Özyosun yer aldığı projeler

Küçük Ağa

Görüş Günü Kadınları

Hayatımın Rolü

Yer Gök Aşk

Kılıç Günü

Melekler Korusun

Genco

Gümüş

Daha Neler

Kadın Her Zaman Haklıdır

Kapıları Açmak

Çocuklar Duymasın

En Son Babalar Duyar

Bücür Cadı

Eltiler




Son Güncelleme: 02.05.2021 16:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CansınözyosunSibelSeksenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumiyet İlker Ilgaz'ın arabasının markası ne? Masumiyet İlker Ilgaz'ın arabası fiyatı ve modeli
Masumiyet İlker Ilgaz'ın arabasının markası ne? Masumiyet İlker Ilgaz'ın arabası fiyatı ve modeli
Yeşilçam dizisi yeni sezon olacak mı? Yeşilçam 2. sezon ne zaman çıkacak?
Yeşilçam dizisi yeni sezon olacak mı? Yeşilçam 2. sezon ne zaman çıkacak?
Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? TRT 2 Mayıs Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?
Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? TRT 2 Mayıs Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?
Jason Statham Wrath of Man filmi ne zaman vizyona girecek?
Jason Statham Wrath of Man filmi ne zaman vizyona girecek?
Survivor İsmail nişanlısı ile görüşecek mi?
Survivor İsmail nişanlısı ile görüşecek mi?
Kuzey Yıldızı Feride diziden ayrıldı mı?
Kuzey Yıldızı Feride diziden ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Seksenler dizisi Sibel (Cansın Özyosun) kimdir?
Rasim Kara kimdir? Rasim Kara kaç yaşında, nerelidir? Rasim Kara hangi takımlı?
2021 Hıdırellez hangi gün? Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır?
Canlı izle Antalyaspor Göztepe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalya Göztepe maçı Selçuk Sports Netspor izle
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Canlı izle Denizlispor Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Konyaspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumiyet İlker Ilgaz'ın arabasının markası ne? Masumiyet İlker Ilgaz'ın arabası fiyatı ve modeli
Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel’in yer aldığı diziler
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri Kimdir? Cihat Süvarioğlu dizideki rolü ve hayatı
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Rapor parası ne zaman alınır? Rapor parası tutarı hesaplama
E-devlet HGS bakiye sorgulama işlemleri 2021
Nalbur ve hırdavat dükkanı bayilik veren firmalar 2021
Yeşilçam dizisi yeni sezon olacak mı? Yeşilçam 2. sezon ne zaman çıkacak?
Gönül Dağı yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
ALES 2 Mayıs soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.