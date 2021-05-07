Seksenler dizisi ne zaman yayınlanacak? Seksenler yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

TRT ekranlarının 2012’den beri yayınlanan uzun soluklu dizisi Seksenler’in yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizinin başrol oyuncusu Rasim Öztekin’in vefatı sonrasında diziye ara verildiği açıklamaları yapılanlar arasında yerini alırken yapımcılar dizinin tekrar yayın hayatına başlayacağını açıkladı.

Seksenler dizisi ne zaman başlayacak?

Öztekin’in hayatı kaybetmesi sonrasında Fehmi karakterine ne olacağı merak edilenler arasında yerini alırken FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor’dan ayrılan Reha Özcan ve eski futbolcu Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demiral’ın diziye dahil olacağı açıklandı.

Eylül’de setler başlayacak

Birol Güven’in yapımcılığını üstlendiği Seksenler dizisi ile ilgili son dakika açıklamalarına göre dizinin set çalışmalarına Eylül ayı ile başlanacağı ve yeni sezonda Seksenler dizisinin ekranlarda yeniden yerini alacağı belirtildi.