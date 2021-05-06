Seksenler dizisi ne zaman başlayacak? Dizi için planlanan tarih belli oldu

Bir dönem ekranların en çok sevilen dizileri arasında bulunan Seksenler dizisi yeniden geri dönüyor. Dizinin hayranları bu haberi duyunca çok sevindi. Dizinin eski oyuncu kadrosu bir araya toplandı. Ayrıca diziye Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel ile Reha Özcan da katıldı. Seksenler dizisi çok yakında ekranlarda olacak. Efsane dizi Seksenler geri dönüyor. Eski oyuncu kadrosunu bir araya toplayan Seksenler dizisi TRT ekranlarından yayınlanacak. Vatandaşlarımız Seksenler dizisi ne zaman başlıyor sorusunun yanıtlarını ararken Seksenler dizisi için planlanan tarih belli oldu.

İlk kez 24 Ocak 2012 tarihinde yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan 80’ler dizisi geri dönüyor. Daha önce dizinin başrol oyuncusu Rasim Öztekin hayatını kaybetmişti. Bundan dolayı dizi çekimlerini ara vermişti

Dizide Rasim Öztekin’in yerine kimin katılacağı merak ediliyor. Dizinin ne zaman yayın hayatına geri döneceği uzun bir süredir merak ediliyor. Yaptığımız araştırmalara göre 80’ler dizisi Eylül 2021 tarihinde yeni bölümleriyle TRT ekranlarında olacak.