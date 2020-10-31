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Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimize göz atarak, Seksenler dizisi Gülden kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

31 Ekim 2020 Cumartesi 00:41
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından beğenilerek izlenen Seksenler dizisi yeni versiyon ile devam ediyor. Geçmişte yayınlanan bölümlerinde oyunculuğu çok beğenilen isimlerden biri olan Gülden karakterinin yeni versiyonda da yer alacağı ifade ediliyor.

Seksenler Dizisi Gülden Kimdir?

Seksenler dizisindeki Gülden karakterini Ayşe Tolga canlandırmaktadır. Deneyimli oyuncu dizinin yeni yayınlanacak olan versiyonunda da yer alacak. Yaklaşık 6 sene TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve halen farklı kanallarda tekrar bölümleri düzenli bir şekilde yayınlanan Seksenler dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Gülden yeni versiyon ile geri dönüyor.


Gülden karakteri dizide çocuklarına sahip çıkan ve onlara fazlaca ilgi gösteren bir annedir. Kimi zaman güçlü yanını ortaya çıkartırken kimi zaman da eşinin ayak oyunlarında yaramazlıklar yapar. Her ailede olduğu gibi görümcesi ve eltisi ile zaman zaman çekişmeler yaşayan Gülden önceki diziye göre yaşlanmış ve ev kadını olmuştur.

Ayşe Tolga Kimdir?

Ayşe Tolga 1973 senesinde doğmuştur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünü bitiren deneyimli oyuncu daha önce pek çok oyunculuk deneyimi gerçekleştirmiş aynı zamanda sunuculuk da yapmıştır.

Kendisi daha önce Efsane, Çifte Bela, Aşkın Dağlarda Gezer, Ah Bir Zengin Olsam ve Sehnaz Tango dizilerinde oynamıştır.



Son Güncelleme: 31.10.2020 00:41
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Anahtar Kelimeler:
Ayşe TolgaGüldenSeksenlerTrt 1
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