İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Seksenler dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı nedir? Ecmel İs nereli, yaşı kaç?

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Seksenler dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı nedir? Ecmel İs nereli, yaşı kaç? haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 12 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:30
Seksenler dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı nedir? Ecmel İs nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

TRT1 ekranlarının gözde dizisi Seksenler gün geçtikçe popülerliğini sürdürürken dizi de oyuncu değişikliği devam ediyor. Daha önce Arka Sokaklar dizisinde yer alan oyuncu şimdi ise Seksenler dizisinin güçlü kadrosuna dahil oldu. Bir zamanlar tiyatro ile ilgilenen oyuncu Anneme Artık Dur Lazım, Emlakçıyı Beklerken ve Ben Varım adlı tiyatro oyunlarında yer aldı. Bu zamana kadar başarılı performans gösteren Ecmel, artık televizyon ekranlarında da kendini gösteriyor. Sürekliliğini koruyan Arka Sokaklar dizisinde Ceren karakterini canlandıran oyuncu Hakan komiser ile anılmıştı. 

Eğitim hayatına Ankara Devlet Konservatuarı ve Hacettepe Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı. 33 yaşındaki genç oyuncu yer aldığı projelerde başarılı performans sergiledi. 

  • 2019 Anneme Artık Dur Lazım
  • 2019 Emlakçıyı Beklerken
  • 2020 Ben Varım
  • 2021 Arka Sokaklar – Ceren
  • 2021 Seksenler – Gamze

Son Güncelleme: 12.05.2021 15:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EcmelGamzeSeksenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Exxen bayramda ücretsiz mi olacak? Exxen ücretsiz kullanıma açılıyor!
Exxen bayramda ücretsiz mi olacak? Exxen ücretsiz kullanıma açılıyor!
ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!
ATV Bozkır Arslanı Celaleddin ne zaman başlıyor? Dizi yayın tarihi açıklandı!
TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi kim oldu?
TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi kim oldu?
Sadakatsiz Haluk neden yok, Burak Sergen diziden ayrıldı mı?
Sadakatsiz Haluk neden yok, Burak Sergen diziden ayrıldı mı?
Doğduğun Ev Kaderindir neden final yapıyor, neden bitiyor? Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu?
Doğduğun Ev Kaderindir neden final yapıyor, neden bitiyor? Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Valorant Kopya modu nedir, nasıl oynanır? Valorant Kopya modu ne zaman gelecek?
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
Göztepe Konyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe - Konya Beinconnect youtube geniş özeti ve maçın golleri
Tuzlaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Instagram kişisel hesaba dönüş nasıl yapılır? Instagram kişisel hesaba dönüş işlemleri
Süt parası başvurusu nereye yapılır? 2021 Süt parası ayın kaçında yatıyor?
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek serbest mi?
Exxen bayramda ücretsiz mi olacak? Exxen ücretsiz kullanıma açılıyor!
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Güncel gümüş fiyatları 13 Mayıs 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Altın ne kadar oldu? 13 Mayıs 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 13 Mayıs 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT 1 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.