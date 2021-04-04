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Seksenler dizisi Gamze kimdir? Ecmel İs'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

4 Nisan 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Seksenler dizisi Gamze kimdir? Ecmel İs'in hayatı ve rol aldığı yapımlar konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Seksenler dizisi Gamze kimdir? Ecmel İs'in hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 4 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 15:30
Seksenler dizisi Gamze kimdir? Ecmel İs'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT1 ekranlarının gözde dizisi Seksenler gün geçtikçe popülerliğini sürdürürken dizi de oyuncu değişikliği devam ediyor. Daha önce Arka Sokaklar dizisinde yer alan oyuncu şimdi ise Seksenler dizisinin güçlü kadrosuna dahil oldu. Bir zamanlar tiyatro ile ilgilenen oyuncu Anneme Artık Dur Lazım, Emlakçıyı Beklerken ve Ben Varım adlı tiyatro oyunlarında yer aldı. Bu zamana kadar başarılı performans gösteren Ecmel, artık televizyon ekranlarında da kendini gösteriyor. Sürekliliğini koruyan Arka Sokaklar dizisinde Ceren karakterini canlandıran oyuncu Hakan komiser ile anılmıştı. 

Eğitim hayatına Ankara Devlet Konservatuarı ve Hacettepe Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı. 33 yaşındaki genç oyuncu yer aldığı projelerde başarılı performans sergiledi. 

  • 2019 Anneme Artık Dur Lazım
  • 2019 Emlakçıyı Beklerken
  • 2020 Ben Varım
  • 2021 Arka Sokaklar – Ceren
  • 2021 Seksenler – Gamze


Son Güncelleme: 04.04.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
EcmelGamzeSeksenler
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