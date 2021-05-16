İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Seksenler dizisi Gamze kimdir? Ecmel İs yer aldığı dizi ve film yapımları

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Seksenler dizisi Gamze kimdir? Ecmel İs yer aldığı dizi ve film yapımları haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 16.05.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

16 Mayıs 2021 Pazar 15:30
Seksenler dizisi Gamze kimdir? Ecmel İs yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

TRT1 ekranlarının gözde dizisi Seksenler gün geçtikçe popülerliğini sürdürürken dizi de oyuncu değişikliği devam ediyor. Daha önce Arka Sokaklar dizisinde yer alan oyuncu şimdi ise Seksenler dizisinin güçlü kadrosuna dahil oldu. Bir zamanlar tiyatro ile ilgilenen oyuncu Anneme Artık Dur Lazım, Emlakçıyı Beklerken ve Ben Varım adlı tiyatro oyunlarında yer aldı. Bu zamana kadar başarılı performans gösteren Ecmel, artık televizyon ekranlarında da kendini gösteriyor. Sürekliliğini koruyan Arka Sokaklar dizisinde Ceren karakterini canlandıran oyuncu Hakan komiser ile anılmıştı. 

Eğitim hayatına Ankara Devlet Konservatuarı ve Hacettepe Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı. 33 yaşındaki genç oyuncu yer aldığı projelerde başarılı performans sergiledi. 

  • 2019 Anneme Artık Dur Lazım
  • 2019 Emlakçıyı Beklerken
  • 2020 Ben Varım
  • 2021 Arka Sokaklar – Ceren
  • 2021 Seksenler – Gamze

Son Güncelleme: 16.05.2021 15:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EcmelGamzeSeksenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Merve Dinçkol kimdir? Kanal D Haftas onu haber sunucusu Merve Dinçkol hakkında bilgiler
Merve Dinçkol kimdir? Kanal D Haftas onu haber sunucusu Merve Dinçkol hakkında bilgiler
Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne? Cebimdeki Yabancı filmi oyuncuları ve konusu
Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne? Cebimdeki Yabancı filmi oyuncuları ve konusu
Aile Hükümeti filmi TV'de ilk kez 19 Mayıs Çarşamba Fox TV'de
Aile Hükümeti filmi TV'de ilk kez 19 Mayıs Çarşamba Fox TV'de

Popüler Haberler

Seksenler dizisi Gamze kimdir? Ecmel İs yer aldığı dizi ve film yapımları
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 16 Mayıs 2021 Pazar
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
A101 Huawei band 4 özellikleri ve kullanıcı yorumları
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Bugün kimin maçı var? TV 16 Mayıs 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş hakkında bilgiler
Whatsapp bellek yetersiz hatası nedir? 2021 Whatsapp bellek yetersiz sorunu
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler programında neden yok? Hakan Altun'un son durumu ne?
Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? Süper Lig 1. 2. ve 3. takımlar ne kadar para alacak?
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi
Gönül Dağı 28. bölüm tek parça izle - Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle
TJK 16 Mayıs 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Instagram toplu takipçi silme işlemi nasıl yapılır? Beni takip edenleri çıkarma işlemi
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Ünlü Şarkıcı Kibariye Borç Ödemeye Devam Ediyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.