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Seksenler dizisi Gamze karakterini kim canlandırıyor? Ecmel İs kimdir?

Seksenler dizisi Gamze karakterini kim canlandırıyor? Ecmel İs kimdir? haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 28.03.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 15:30
Seksenler dizisi Gamze karakterini kim canlandırıyor? Ecmel İs kimdir?
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TRT1 ekranlarının gözde dizisi Seksenler gün geçtikçe popülerliğini sürdürürken dizi de oyuncu değişikliği devam ediyor. Daha önce Arka Sokaklar dizisinde yer alan oyuncu şimdi ise Seksenler dizisinin güçlü kadrosuna dahil oldu. Bir zamanlar tiyatro ile ilgilenen oyuncu Anneme Artık Dur Lazım, Emlakçıyı Beklerken ve Ben Varım adlı tiyatro oyunlarında yer aldı. Bu zamana kadar başarılı performans gösteren Ecmel, artık televizyon ekranlarında da kendini gösteriyor. Sürekliliğini koruyan Arka Sokaklar dizisinde Ceren karakterini canlandıran oyuncu Hakan komiser ile anılmıştı. 

Eğitim hayatına Ankara Devlet Konservatuarı ve Hacettepe Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı. 33 yaşındaki genç oyuncu yer aldığı projelerde başarılı performans sergiledi. 

  • 2019 Anneme Artık Dur Lazım
  • 2019 Emlakçıyı Beklerken
  • 2020 Ben Varım
  • 2021 Arka Sokaklar – Ceren
  • 2021 Seksenler – Gamze


Son Güncelleme: 28.03.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
EcmelGamzeSeksenler
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