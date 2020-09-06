İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...

Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut yaşı ve oynadığı diziler

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut yaşı ve oynadığı diziler haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 6 Eylül 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

06 Eylül 2020 Pazar 00:01
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

TRT ekranlarının sevilen dizisi Seksenlerin sevilen oyuncusu Hakan Bulut son yılların en sevilen isimlerinden biri oldu. Dizide canlandırdığı Butik Ali karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı isim son olarak EV Yapımı adlı dizisiyle dikkat çekmişti.

Hakan Bulut kimdir?

9 Ocak 1982 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu 2001 yılında Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Buradan sonra Maltepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan oyuncu Tuncay Özinel’in asistanlığını yapmaya başlamıştır.

2009 yılında ilk kez kamera önüne çıkan Bultu, Nefes: Vatan Sağolsun filmiyle sektöre giriş yaptı. Ardından Seksenler dizisindeki tiplemesiyle beğenilen oyuncu Çocuklar Duymasın, Mandıra Filozofu, Yapışık Kardeşler, Düğüm Salonu ve Görünen Adam gibi yapımlar yer almıştır. Ünlü oyuncu son olarak Ev Yapımı adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Hakan Bulut’un rol aldığı tiyatro oyunları

2011 – Az Sonraaa – Ali Poyrazoğlu

2012 – Beni Yeniden Sev – Ali Poyrazoğlu

2013 – Sihirli Hediyeler – İstanbul Devlet Tiyatrosu Cevahir Sahneleri

Hakan Bulut’un rol aldığı dizi ve filmler


2020 – Ev Yapımı (Kendisi)

2019- Seksenler (Butik Ali) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Erdem) (TV dizisi)

2017 – Dostlar Mahallesi (Vakur) (TV dizisi)

2015 – Yapışık Kardeşler (Halim) (Sinema Filmi)

2014 – Mandıra Filozofu (Halil İbrahim) (Sinema Filmi)

2012 – 2017 Seksenler (Butik Ali) (TV Dizisi)

2009 – Nefes: Vatan Sağolsun (Hakan) (Sinema Filmi)



Son Güncelleme: 06.09.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SeksenlerButik AliHakan Bulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Yeni Hayat dizisi kadına şiddet sahnesiyle ses getirdi
Kanal D Yeni Hayat dizisi kadına şiddet sahnesiyle ses getirdi
İşte Miray Daner'in yeni imajı! Yeni dizi için saçını değiştirdi!
İşte Miray Daner'in yeni imajı! Yeni dizi için saçını değiştirdi!
Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!
Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!
Fatih Ürek Gelinim Mutfakta programını sunmama kararı aldı! Programdan ayrılan Ürek'in yerine yeni sunucu belli oldu
Fatih Ürek Gelinim Mutfakta programını sunmama kararı aldı! Programdan ayrılan Ürek'in yerine yeni sunucu belli oldu
Zümrüdüanka dizisi yeni sezon fragmanında çalan Cesaretin Var Mı Aşka şarkısını kim seslendiriyor?
Zümrüdüanka dizisi yeni sezon fragmanında çalan Cesaretin Var Mı Aşka şarkısını kim seslendiriyor?
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 6 Eylül 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut yaşı ve oynadığı diziler
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 6 Eylül 2020 Pazar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Eylül 2020 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 6 Eylül 2020 Pazar
A101 5 Eylül - 11 Eylül 2020 bu hafta A101'e gelecek indirimli ürünler listesi
Ziraat Bankası seracılık ve sera yapım kredisi şartları 2020
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2020 Evlenme yeterlilik belgesi
İstenmeyen mesajlara ret veya iptal yazarak nasıl kurtuluruz? 2020
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2020
CİMER şikayet ve başvuru iptali işlemleri
32 Bin Sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı canlı yayında açıkladı!
Günlük Burç Yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Marcelo Saracchi kimdir? Saracchi kariyeri golleri ve hakkında bilgiler
Erik meyvesinin faydaları ve besin değerleri
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Eylül 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Masumlar Aparmanı Han karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Part time çalışan tazminat alabilir mi? 2020
Tövbeler Olsun dizisine katılan yeni isimler belli oldu
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.