Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı ne? Hakan Bulut oynadığı diziler

TRT ekranlarının sevilen dizisi Seksenlerin sevilen oyuncusu Hakan Bulut son yılların en sevilen isimlerinden biri oldu. Dizide canlandırdığı Butik Ali karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı isim son olarak EV Yapımı adlı dizisiyle dikkat çekmişti.

Hakan Bulut kimdir?

9 Ocak 1982 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu 2001 yılında Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Buradan sonra Maltepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan oyuncu Tuncay Özinel’in asistanlığını yapmaya başlamıştır.

2009 yılında ilk kez kamera önüne çıkan Bultu, Nefes: Vatan Sağolsun filmiyle sektöre giriş yaptı. Ardından Seksenler dizisindeki tiplemesiyle beğenilen oyuncu Çocuklar Duymasın, Mandıra Filozofu, Yapışık Kardeşler, Düğüm Salonu ve Görünen Adam gibi yapımlar yer almıştır. Ünlü oyuncu son olarak Ev Yapımı adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Hakan Bulut’un rol aldığı tiyatro oyunları

2011 – Az Sonraaa – Ali Poyrazoğlu

2012 – Beni Yeniden Sev – Ali Poyrazoğlu

2013 – Sihirli Hediyeler – İstanbul Devlet Tiyatrosu Cevahir Sahneleri

Hakan Bulut’un rol aldığı dizi ve filmler

2020 – Ev Yapımı (Kendisi)

2019- Seksenler (Butik Ali) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Erdem) (TV dizisi)

2017 – Dostlar Mahallesi (Vakur) (TV dizisi)

2015 – Yapışık Kardeşler (Halim) (Sinema Filmi)

2014 – Mandıra Filozofu (Halil İbrahim) (Sinema Filmi)

2012 – 2017 Seksenler (Butik Ali) (TV Dizisi)

2009 – Nefes: Vatan Sağolsun (Hakan) (Sinema Filmi)