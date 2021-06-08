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Seksenler Amelie Kimdir? Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında?

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Seksenler'e, Çağatay'ın eşi Amelie rolüyle Zeynep Demirel dahil oldu. Çok sayıda izleyicinin araştırdığı 'Seksenler Amelie Kimdir? Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında?' sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 20:09
Seksenler Amelie Kimdir? Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında?
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TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler’e, Çağatay karakterinin karısı Amelie rolüyle Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel dahil oldu.

Seksenler Amelie kimdir?

Seksenler dizisinde ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın hayat verdiği Çağatay karakterinin senaryo gereği Belçika’ya giderek diziden ayrılmıştı. Ayrık’ın yeniden diziye dahil olması ile birlikte Çağatay’da Belçika’dan sürpriz bir şekilde evine döner ancak yanında eşi Amelie da vardır. Çağatay’ın eşi Amelie’yı 2009 Miss Belçika güzeli Zeynep Demirel canlandıracak.

Zeynep Demirel kimdir?

9 Temmuz 1989 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Zeynep Demirel’in tam adı Zeynep Kübra Sever Demirel’dir. 2009 Miss Belçika güzeli seçilen Demirel, yine aynı yıl katıldığı 2009 Miss Universe’de ilk aşamayı geçmiş ancak ikinci aşamaya kalamamıştır.

Demirel, 21 Eylül 2010 tarihinde eski milli kaleci Volkan Demirel ile dünyaya evine girmiş ve bu evlilikten de iki kız çocuğu olmuştur.


Son Güncelleme: 08.06.2021 20:09
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SeksenlerSeksenler AmelieSeksenler çağatayın EşiZeynep Demirel
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