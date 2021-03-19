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Seksenler 475. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti TRT1

Seksenler 475.bölümü merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri TRT 1 Seksenler 475.bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özetini araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 21:36
Seksenler 475. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti TRT1
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler 475.bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin sevenleri 475.bölüm fragmanını merak ediyor.

Seksenler 475.bölüm fragmanı

Seksenler dizisi hafta içi her gün saat 17:15’te TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen dizinin 475.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Seksenler dizisi konusu

Seksenli yıllarda İstanbul’daki küçük bir mahallede yaşayan insanların hayatları dizide anlatılmaktadır. O dönemin önemli olaylarının vatandaşlar üzerindeki etkisinin yanı sıra dönemin nostaljik yapısı dizide en içten şekilde aktarılıyor.

Türk aile yapısının sıcaklığı, misafirperverliğinin direk olarak yansıtıldığı dizi güldürürken, düşündüren hikayelere yer verilmektedir. Seksenler dizisi yıllardır ekranlarda yer alırken, izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Dizinin her bölümü ilgiyle takip ediliyor.

Seksenler son bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 19.03.2021 21:36
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SeksenlerTrt 1475.bölümFragman
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