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Seksenler 473. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Seksenler yeni bölüm canlı izle TRT1

Seksenler 473.bölümüyle 18 Mart Perşembe günü ekranlara geliyor. Dizinin sevenleri TRT 1 Seksenler yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

18 Mart 2021 Perşembe 18:27
Seksenler 473. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Seksenler yeni bölüm canlı izle TRT1
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TRT 1 ekranlarının aile sıcaklığında dizisi Seksenler 473.bölümüyle ekranlara geliyor. Sevilen dizi 18 Mart 2021 Perşembe günü 473.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Seksenler 473.bölüm fragmanı yayınlandı

Seksenler’in bu bölümünde yazlıktan dönen Fehmi, yazlığa sürekli birilerinin gelmesi ve hiç boş kalmamasından şikayet ettiğinden yazlığı satmaya karar verir. Rukiye bu duruma şaşırır. Hulusi ise yazlığı satışa çıkarır. Mahalle halkı da yazlığın satılacak olmasına şaşırmıştır. Mahalle halkı da yazlığı kullandığından satmaması için Fehmi’yi ikna etmeye çalışırlar.

Seksenler dizisi hafta içi her gün saat 17:15’te TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Seksenler 473.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Seksenler son bölüm izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 18.03.2021 18:27
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