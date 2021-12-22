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Şeker Adam’ın Laneti filmi konusu nedir? Oyuncuları kim?

1992 yılında hayatımıza giren Şeker Adamın Laneti isimli film şimdi 2021 versiyonu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Şeker Adamın Laneti filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? İşte tüm detaylar…

22 Aralık 2021 Çarşamba 04:15
Şeker Adam’ın Laneti filmi konusu nedir? Oyuncuları kim?
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Şeker Adam’ın Laneti filmi ile ilk tanışmamız 1992 senesinde oldu. Clive Barker’ın kısa hikayesinden esinlenerek iddialı bir hikaye ortaya çıkaran yazar ve yönetmen Benard Rose, 90’lı senelerin başları itibari ile seyirciyi hem korku hem de gerilim kurgusunun içerisine bıraktı. Bugünün moderk teknolojik dokunuşlarından, sayısı milyonlara varan sinema oyuncularından yoksu olsa bile şeker adam konsepti ile korku serüvenine yeni bir soluk getirmiş oldu. Artı ve eksi yönleri ile, doğru ve yanlışları ile sınırsız izlenmeye ulaştı. Şimdi de bu sene aynı isimli yayınlanacak olan yapımın da ön ayağı olmuş oldu.

Şeker Adam’ın Laneti filminin konusu nedir?

Film otuz senelik serüveni boyuncu birçok konsepte konu olmayı başardı. Genellikle devam film ve dizileri orijinali kadar sevilmiyor ancak Candyman’ın kendine özgü üslubuyla bu basmakalıp düşünceler de silinmiş oldu.

“Candyman adını beş defa söylersen kötü şeyler gelir.” Mottosu ile senelerini geçirmiş olan Şeker Adam’ın Laneti bu sene, Nia DaCosta’nın yönetmenliği ile yeniden seyirci ile buluşuyor. Önceki yapımlara benzeyen kurgu ve akışı ile birden fazla duyguyu yaşatmayı isteyen DaCosta, merkezine de araştırmacı yöne kuvvetli hali ile meraklı ve hırslı bir karakteri oturtuyor. Bu karakter de Anthony oluyor. Sanatçı kimliğiyle kız arkadaşı Brianna ile beraber huzurlu bir gelecekleri olması için çabalayan genç isim, efsaneleşen karakterler içinden Candyman’e büyük bir ilgi duymaya başlar.

Çeşit çeşit rivayetler, söylemler ve belgelerin yardımı ile Candyman için yanıp tutuşurken etrafından gelen “candyman ile uğraşma” sözlerini görmezden geliyor. Candyman merakıysa yangında ölen bir kişinin vasıtası ile daha da artış gösterirken çeşit çeşit polis memurlarının katılımı ile iş çığırından çıkmış duruma geliyor. Ardından peşi arkası kesilmeyen ölümler yaşanmaya başlıyor. Candyman’in vaat ettiği hikayesinin kısıtlı bir dinamiğe sahip olduğunu göz önünde bulundurursak 2021 versiyonlu filmden çok da bir şey beklememek daha doğru olacaktır. Bu doğrultuda bizlerin filme on üzerinden verdiğimiz puan 6 oluyor.

Şeker Adam’ın Laneti filminin güncel IMDB puanı ise 6,5’tir.

Şeker Adam’ın Laneti filmi oyuncu kadrosu

  • Yahya Abdul-Mateen II – Anthony McCoy
  • Teyonah Parris – Brianna Cartwright
  • Brian King – Clive Privler
  • Miriam Moss – Jerrica Cooper
  • Rebecca Spence – Finley Stephens
  • Nathan Stewart – Jarrett-Troy Cartwright
  • Colman Domingo – William Burke
  • Kyle Kaminsky – Grady Greenberg
  • Vanessa Williams – Anne-Marie McCoy

Şeker Adam’ın Laneti film fragmanı



Son Güncelleme: 22.12.2021 04:15
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