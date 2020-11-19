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Şeflerin Savaşı TV'de ilk kez bu akşam Show TV’de

Show TV ekranlarında bu akşam eğlenceli bir komedi filmi izleyicilerle buluşacak. Şeflerin anlaşamadığı bir konunun eğlenceli anlar yarattığı film 22.45'te Show TV ekranlarından yayınlanacak. 2012 yapımı filmin başrollerinde Jean Reno ve Michael Youn yer alıyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 00:56
Şeflerin Savaşı TV'de ilk kez bu akşam Show TV’de
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Show TV ekranlarında bu akşam bir komedi filmi izleyicilerle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Jean Reno, Michael Youn, Raphaelle Agogue ve Julien Boisselier gibi isimlerin yer aldığı 2012 yapımı Şeflerin Savaşı filmi saat 22.45'te ekranlarda olacak.

Şeflerin Savaşı Oyuncu Kadrosu


Jean Reno, Michael Youn, Raphaelle Agogue ve Julien Boisselier 

Şeflerin Savaşı Konusu

Genç ve amatör bir aşçı olan Jacky iyi bir restoranda çalışmaktadır. En büyük hayali iyi bir aşçı olmak olan Jacky çok iyi bir aşçı olan Alexandre ile tanışır. Alexandre'nin amacı restoranı riske atmak durumunda kalsa bile Jacky'i işe almak isteyen yeni yöneticilerini vazgeçirmektir. Fİlm, 62. Berlin Uluslararası film festivalinde izleyicilerle buluşturuldu.



Son Güncelleme: 19.11.2020 00:56
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Anahtar Kelimeler:
şeflerinsavaşıShowTV
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