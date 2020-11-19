Şeflerin Savaşı TV'de ilk kez bu akşam Show TV’de

Show TV ekranlarında bu akşam bir komedi filmi izleyicilerle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Jean Reno, Michael Youn, Raphaelle Agogue ve Julien Boisselier gibi isimlerin yer aldığı 2012 yapımı Şeflerin Savaşı filmi saat 22.45'te ekranlarda olacak.

Şeflerin Savaşı Oyuncu Kadrosu

Jean Reno, Michael Youn, Raphaelle Agogue ve Julien Boisselier

Şeflerin Savaşı Konusu

Genç ve amatör bir aşçı olan Jacky iyi bir restoranda çalışmaktadır. En büyük hayali iyi bir aşçı olmak olan Jacky çok iyi bir aşçı olan Alexandre ile tanışır. Alexandre'nin amacı restoranı riske atmak durumunda kalsa bile Jacky'i işe almak isteyen yeni yöneticilerini vazgeçirmektir. Fİlm, 62. Berlin Uluslararası film festivalinde izleyicilerle buluşturuldu.