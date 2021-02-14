Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!

Sefirin Kızı isimli diziden ilk olarak Neslihan Atagül ayrılmış sonrasında ise Uraz Kaygılaroğlu diziye veda etmişti. Dizide son günlerde adeta yaprak dökümü yaşanıyor diyebiliriz. Gelen son bilgilere göre diziden bir isim daha ayrılıyor. Peş peşe gelen ayrılık haberleri sonrasında akıllara dizi final mi yapıyor? Sorusunu getirdi.

Dizinin kötü karakteri veda ediyor

Dizide kötü karakter olan Kahraman Boz’u canlandıran Bülent Şakrak diziye veda ediyor. Şakrak, Pazartesi günü yayınlanacak bölümle son kez dizide yer alacak.

Sefirin Kızı final mi yapıyor?

Sevilen dizinin oyuncuları peş peşe diziden ayrılınca akıllara Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sorusu geldi. Dizinin kadrosu her geçen gün azalıyor. Durum böyleyken de dizinin yakın zamanda final yapacağı iddiaları gündeme geldi.