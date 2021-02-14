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Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!

Star TV’nin en çok izlenen fakat son günlerde önemli isimlerin diziden ayrılmasıyla gündemden düşmeyen dizisi Sefirin Kızı’nda şok bir ayrılık daha yaşanıyor. Diziye bu hafta bir oyuncunun daha veda edeceği duyuruldu. Sefirin Kızı’nda şok ayrılık! Ayrıntılar haberimizde.

14 Şubat 2021 Pazar 19:54
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
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Sefirin Kızı isimli diziden ilk olarak Neslihan Atagül ayrılmış sonrasında ise Uraz Kaygılaroğlu diziye veda etmişti. Dizide son günlerde adeta yaprak dökümü yaşanıyor diyebiliriz. Gelen son bilgilere göre diziden bir isim daha ayrılıyor. Peş peşe gelen ayrılık haberleri sonrasında akıllara dizi final mi yapıyor? Sorusunu getirdi.

Dizinin kötü karakteri veda ediyor

Dizide kötü karakter olan Kahraman Boz’u canlandıran Bülent Şakrak diziye veda ediyor. Şakrak, Pazartesi günü yayınlanacak bölümle son kez dizide yer alacak.

Sefirin Kızı final mi yapıyor?

Sevilen dizinin oyuncuları peş peşe diziden ayrılınca akıllara Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sorusu geldi. Dizinin kadrosu her geçen gün azalıyor. Durum böyleyken de dizinin yakın zamanda final yapacağı iddiaları gündeme geldi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:54
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Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıAyrılık
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