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Sefirin Kızı Zehra neden topallıyor? Cemre Öktem gerçekte de topallıyor mu?

Sefirin Kızı dizisinde rol alan Zehra'nın dizide topallayarak yürümesi dikkat çekmektedir. Dizide Zehra daha önce geçirdiği bir kaza sebebi ile ayağından sakatlanmış, bu sebeple de topallayarak yürümektedir.

27 Ekim 2020 Salı 00:58
Sefirin Kızı Zehra neden topallıyor? Cemre Öktem gerçekte de topallıyor mu?
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Sefirin Kızı dizisinde Zehra topallayarak yürüyor. Peki Zehra’yı canlandıran Cemre Öktem’in ayağında bir problem mi var neden topallıyor?


Sefirin Kızı’nda Zehra, geçmişte geçirdiği bir trafik kazası sebebi ile topallıyor. Sancar Efe’nin kardeşi, Halisefe’nin kızı ve Ömer’in de aşığı olduğu Zehra kaza sebebi ile ayağından sakatlanmış.

Cemre Öktem Kimdir?

1994’te İstanbul’da dünyaya gelen Cemre Öktem, liseyi Fenerbahçe Lisesinde okumuştur. Üniversitede Bahçeşehir Üniversitesi’nde Reklamcılık okuyan Öktem, hala Dokuz Eylül’de Fransızca öğretmenliği okumaktadır. 2016 yılından bu yana Aşk ve Mavi, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Sefirin Kızı yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 27.10.2020 00:58
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Anahtar Kelimeler:
SefirinkızıZehra
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