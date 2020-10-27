Sefirin Kızı Zehra neden topallıyor? Cemre Öktem gerçekte de topallıyor mu?

Sefirin Kızı dizisinde Zehra topallayarak yürüyor. Peki Zehra’yı canlandıran Cemre Öktem’in ayağında bir problem mi var neden topallıyor?
Cemre Öktem Kimdir?
1994’te İstanbul’da dünyaya gelen Cemre Öktem, liseyi Fenerbahçe Lisesinde okumuştur. Üniversitede Bahçeşehir Üniversitesi’nde Reklamcılık okuyan Öktem, hala Dokuz Eylül’de Fransızca öğretmenliği okumaktadır. 2016 yılından bu yana Aşk ve Mavi, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Sefirin Kızı yapımlarında rol almıştır.
Son Güncelleme: 27.10.2020 00:58