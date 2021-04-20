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Sefirin Kızı yeni yayın günü ne zaman? Sefirin Kızı hangi gün saat kaçta yayınlanacak?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümleri merak ediliyor. Dizinin başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek bulunuyor. Sevilen dizi ilgi çeken olayları ile seyirciyi şaşırtmaya devam ediyor. Sefirin Kızı yeni bölümü ne zaman? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

20 Nisan 2021 Salı 23:55
Sefirin Kızı yeni yayın günü ne zaman? Sefirin Kızı hangi gün saat kaçta yayınlanacak?
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Sefirin Kızı yeni bölümü ile Star Tv ekranlarında! 

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrolde olduğu sevilen dizi Sefirin Kızı, 20.04.2021 tarihinde 20.00’da Star TV ekranlarında.

Dizide Sancar, büyük bir aile olmanın sevincini yaşar. Mavi ve Melek için Mavi’nin uğraşı sayesinde konağın kapıları tekrar açılır. Fakat Halise’nin katılaşmış kalbinin yumuşamaya hiç niyeti yoktur. 

Sedat ve Güven, Halise’nin üzerinde yaptığı baskının dozunu yükselterek konakta da Gülsiye, şahit oldukları karşısında Halise ile ilgili şok eden bir şüpheye düşer. Halise vicdanı ile çocuğunu kaybetme ihtimalleri arasında kalır. Elvan öğrendiklerini hazmetmeye çalışırken üst üste bütün hayatını değiştirecek kararlar vermek durumunda kalır. Aklı ve kalbi arasında gelgitler yaşarken Bora ve Yahya’nın yaptıkları ile iyice çıkmaza sürüklenir. Sancar kalbindeki şüphelerden kurtularak ailesine sahip çıkmaya uğraşırken, Mavi’nin tek başına alacağı bir karar ile sınanır. Üstelik bu karar sadece ikisini değil Sancar’ın sevdiği başka hayatları da etkilemektedir.




Son Güncelleme: 20.04.2021 23:55
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Anahtar Kelimeler:
Star TvDiziSefirin Kızı
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